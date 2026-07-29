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Gerente de Canal TRO llega a la Junta Directiva de la ATEI
El medio de comunicación consolida su presencia en Iberoamérica tras elección de Carolina Joya como integrante de la Junta Directiva de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas.
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valents2121
Carolina Joya.
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Miércoles, 29 de Julio de 2026

Carolina Joya Núñez, gerente de Canal TRO, fue elegida como integrante de la Junta Directiva de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI), durante la Asamblea General celebrada en el marco de TV Morfosis 2026.

“Este nombramiento fortalece la presencia internacional de Canal TRO y abre nuevas oportunidades de cooperación, intercambio de contenidos, innovación y desarrollo para la televisión pública de Colombia e Iberoamérica”, expresó el medio de comunicación en sus redes sociales.

La participación de Carolina Joya Núñez en la Junta Directiva de ATEI también consolida el papel de Canal TRO como un referente de la televisión pública colombiana, al permitirle contribuir en la definición de estrategias y acciones que promuevan el crecimiento de los medios educativos y culturales de la región.

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