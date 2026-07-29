Gerente de Canal TRO llega a la Junta Directiva de la ATEI

Carolina Joya Núñez, gerente de Canal TRO, fue elegida como integrante de la Junta Directiva de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI), durante la Asamblea General celebrada en el marco de TV Morfosis 2026.

“Este nombramiento fortalece la presencia internacional de Canal TRO y abre nuevas oportunidades de cooperación, intercambio de contenidos, innovación y desarrollo para la televisión pública de Colombia e Iberoamérica”, expresó el medio de comunicación en sus redes sociales.