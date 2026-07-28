Ejército Nacional benefició a más de 300 familias con jornada de atención en Sardinata

Cerca de 300 familias de Sardinata fueron beneficiadas con una Jornada de Apoyo al Desarrollo realizada el pasado 25 de julio en el parque principal del municipio, donde se ofrecieron servicios de salud, orientación institucional y entrega de ayudas.

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La actividad fue liderada por la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, a través del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30 Batalla de Cúcuta y el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.° 2, con el respaldo de entidades aliadas.

Durante la jornada, los asistentes accedieron a consultas de medicina general, odontología, psicología y atención de enfermería, servicios que representan una alternativa para habitantes de las zonas rurales, quienes en muchos casos deben recorrer largas distancias para recibir atención médica o desplazarse hasta Cúcuta.

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Además de los servicios de salud, se entregaron regalos y kits de higiene oral para niños y adultos. La programación también incluyó asesoría a víctimas del conflicto armado y actividades de sensibilización sobre la prevención de la trata de personas y el reclutamiento forzado.

Con este tipo de iniciativas, las instituciones participantes buscan acercar la oferta de servicios a las comunidades del Catatumbo y atender algunas de las necesidades más recurrentes de la población

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