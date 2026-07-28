Mediodía manchado de sangre: Ángel y Jaiker, las recientes víctimas de las balas en Cúcuta

Con apenas unos minutos de diferencia, el estruendo de las balas sacudió dos puntos distintos de Cúcuta al mediodía de ayer, 27 de julio, dejando un saldo de dos hombres asesinados.

El caso más reciente ocurrió en la calle 14, entre las avenidas 2 y 3, del barrio Aeropuerto, frente a un taller mecánico, donde Jaiker Jesús Orellana Rodríguez fue atacado a disparos mientras esperaba que le realizaran un trabajo a su vehículo.

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Según se conoció, la víctima aguardaba la reparación de su carro cuando fue sorprendida por dos sicarios que se movilizaban en motocicleta. Los delincuentes lo identificaron y, desde la mitad de la vía, le dispararon en repetidas ocasiones.

Jaiker intentó correr para ponerse a salvo, pero recibió varios impactos de bala y cayó al suelo mientras los atacantes escapaban. Testigos aseguraron que, en un principio, las heridas no parecían de extrema gravedad e incluso intentó levantarse en varias oportunidades. Sin embargo, las lesiones se lo impidieron, aunque permanecía consciente.

Minutos después fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde su estado de salud se deterioró rápidamente. Pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después de ingresar al servicio de urgencias.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) llegó al lugar, acordonó la escena y recopiló el material probatorio en este concurrido sector comercial. Los investigadores recogieron varios casquillos de bala que quedaron sobre el asfalto y revisaron las cámaras de seguridad con el fin de identificar a los responsables.

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Minutos antes

A unos 20 kilómetros de distancia, y apenas unos minutos antes, las balas ya habían resonado en la entrada al corregimiento de San Faustino, en la zona rural de Cúcuta.

El resultado fue el hallazgo del cuerpo de un hombre sobre un puente que atraviesa el río Pamplonita, ubicado a pocos metros de varias empresas carboneras. La víctima vestía un overol azul con rojo, además de guantes y botas de caucho, prendas propias de un trabajador de la zona.

Se trataba de Ángel Gabriel Gélvez Vega, quien, al parecer, fue sacado de su lugar de trabajo y asesinado a disparos en ese sitio por hombres armados.

Debido a las condiciones de seguridad en el sector, las autoridades no pudieron llegar al lugar y una funeraria fue la encargada de trasladar el cadáver hasta el centro de la ciudad.

Por la forma en que ocurrió el crimen, las autoridades no descartan que se trate de una retaliación relacionada con el no pago de extorsiones por parte de la empresa contratante. En esa zona es conocida la presencia de grupos armados ilegales, para los cuales el cobro de las llamadas 'vacunas' constituye una de sus principales fuentes de financiación.

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