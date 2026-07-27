¿Qué pasó con Blessd? El cantante anunció que dejará las redes sociales por un tiempo

El cantante colombiano Blessd sorprendió a sus seguidores al anunciar que se alejará temporalmente de las redes sociales, una decisión que comunicó a través de una historia de Instagram y que rápidamente generó reacciones entre sus millones de fanáticos.

El intérprete de éxitos como Medallo, Mírame y El Bendito aseguró que dejará de publicar contenido por un tiempo, aunque aclaró que regresará para promocionar su próxima producción musical.

“Este es el último video de mis redes sociales, cuando regrese será con el previo de mi próxima canción”, escribió el artista antioqueño en una de sus historias temporales.

La noticia llega poco más de un mes después de que Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, se convirtiera en padre por primera vez. El pasado 11 de junio anunció el nacimiento de Caleb, fruto de su relación con la creadora de contenido Manuela QM, un momento que describió como el más importante de su vida.

“Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar. Hoy es el mejor día de mi vida”, expresó entonces el cantante al compartir las primeras imágenes junto al recién nacido.

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¿Por qué Blessd se aleja de redes sociales?

Aunque el artista no explicó los motivos de su retiro digital, muchos seguidores consideran que la decisión podría estar relacionada con su nueva faceta como padre y con el deseo de dedicar más tiempo a su familia mientras continúa desarrollando su carrera musical.

Las especulaciones aumentaron luego de que Blessd compartiera varios mensajes sobre la felicidad que le ha traído la llegada de su hijo. En una de sus publicaciones escribió: “Quiero agradecer primeramente a Dios esta nueva etapa de mi vida. Me siento completamente enamorado de mi príncipe”.

Pese a su ausencia en redes sociales, todo indica que sus compromisos profesionales continuarán con normalidad. El cantante ya había anunciado el inicio de una nueva gira de conciertos a partir del próximo 31 de julio, con presentaciones dentro y fuera de Colombia.

Al revelar las fechas de sus espectáculos, también anticipó su intención de desconectarse temporalmente del mundo digital con un mensaje dirigido a sus seguidores: “Me voy de las redes un tiempo, los amo”.

La última publicación de Blessd en su cuenta de Instagram fue realizada el pasado 21 de julio, cuando promocionó Milloneta, su colaboración junto al artista Jere Lein. Desde entonces, sus fanáticos permanecen atentos a cualquier novedad sobre su regreso a las plataformas digitales y a los nuevos proyectos musicales que prepara.

Tomado de El Universal.

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