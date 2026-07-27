Marcela Reyes habla por primera vez de su relación con alias Pichi

La DJ y empresaria Marcela Reyes confirmó por primera vez en televisión que mantiene una relación sentimental con Óscar Camargo Ríos, conocido como alias ‘Pichi’, condenado a 52 años de prisión y señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas del crimen organizado en Santander.

La revelación se produjo durante una entrevista en La Red, de Caracol Televisión, donde la artista habló abiertamente sobre su noviazgo y respondió a las críticas que surgieron luego de que se difundieran imágenes de sus visitas a un centro penitenciario.

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Lejos de tomar distancia de la polémica, Reyes defendió su relación y aseguró que no se arrepiente de la decisión que tomó. “Es una locura que amo y me encanta y es una locura que defiendo”, afirmó la llamada “reina de la guaracha”. “Siento que cuando te enamoras eso no es algo que tampoco se planee, eso llega”.

“Yo me enamoré de él estando allá”: Marcela Reyes

Durante la conversación, la DJ explicó que conoció a alias ‘Pichi’ cuando este ya se encontraba privado de la libertad. Según relató, el acercamiento ocurrió gracias a la familia del condenado, luego de participar en un evento con algunas de sus sobrinas y entablar amistad con una de ellas.

Aunque aseguró que Camargo Ríos la seguía en redes sociales desde hacía varios años, fue a través de ese vínculo familiar que terminaron conociéndose personalmente.

“Yo me enamoré de él estando allá”, respondió sin rodeos cuando fue consultada sobre el inicio de la relación.

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“No es el hombre que muestran las redes”

Reyes también aseguró que la imagen pública de su pareja no coincide con la persona que ella conoce en la intimidad. “Lo que se ve por ahí en redes sociales, ese no es el hombre que yo conozco”, expresó.

La empresaria describió a Camargo Ríos como una persona “súper bondadosa, caballerosa, amorosa y protectora”, y señaló que ambos comparten momentos de oración y conversaciones sobre la fe.

“Creo en que quiere hacer las cosas bien, creo en que es una persona que sí se entregó a Dios, en que lo que haya pasado en su pasado quedó allá y que ahorita queremos hacer las cosas diferentes”, manifestó.

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Pese a que alias ‘Pichi’ fue condenado en segunda instancia, Marcela Reyes aseguró que mantiene la esperanza de que el proceso judicial tenga un desenlace favorable para él.

¿Quién es alias ‘Pichi’?

Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’, fue condenado a 52 años de prisión por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, que revocó una absolución emitida previamente en primera instancia.

El fallo lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, accesorios o municiones.

Camargo Ríos, señalado como líder del grupo delincuencial Los de San Rafa y conocido en algunos sectores como el “Pablo Escobar de Bucaramanga”, permanece recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, mientras continúa el desarrollo de su proceso judicial.

Con información de El Universal.

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