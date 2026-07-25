Karol G cumplió el sueño de unos recién casados: les regaló su luna de miel

Karol G volvió a protagonizar uno de los momentos más emotivos de su carrera durante la primera noche de su TropiTour en el estadio Soldier Field de Chicago, Estados Unidos. La cantante colombiana sorprendió a una pareja de recién casados al anunciarles que viajarán a París para disfrutar de su luna de miel y asistir a uno de sus conciertos.

Todo ocurrió cuando la artista notó entre el público una pancarta con letras de colores que buscaba llamar su atención. En ella, la pareja le contaba que acababa de casarse y le pedía que los llevara a otro de sus espectáculos como parte de su viaje de luna de miel.

“Karol, nos casamos y queremos ir a otro show de luna de miel”, decía el mensaje que logró captar la mirada de la intérprete de Provenza.

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¿Cuál fue el regalo de Karol G?

La cantante decidió acercarse a los aficionados, bajó del escenario y leyó el cartel en voz alta. Luego inició una breve conversación con la pareja y le preguntó a la mujer cuál era el destino soñado para celebrar su matrimonio.

Aunque inicialmente respondió que quería viajar a Europa, Karol G le pidió que eligiera una ciudad específica. Tras pensarlo por unos segundos, la fan confesó que le encantaría conocer París.

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Fue entonces cuando la paisa les dio la inesperada noticia.

“Muy de buenas porque Karol G tiene show en París”, expresó la artista ante la multitud.

Con información de El Universal.

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