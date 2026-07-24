Prime Video confirma una nueva temporada de Betty, la fea: la historia continúa

La historia de Beatriz Pinzón Solano está lejos de terminar. Prime Video confirmó una nueva temporada de Betty, la fea: la historia continúa, la exitosa secuela de la icónica telenovela creada por Fernando Gaitán, y lo hizo con un adelanto que desató la emoción de los seguidores de la producción.

Desde su estreno en 1999, Yo soy Betty, la fea se convirtió en un fenómeno mundial gracias a las interpretaciones de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, quienes dieron vida a Betty y Armando Mendoza. Décadas después, la historia regresó con una secuela ambientada 20 años más tarde, mostrando los desafíos familiares y empresariales que enfrentan los protagonistas en Ecomoda.

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Tras el éxito de sus primeras entregas, Prime Video sorprendió a los fanáticos al anunciar oficialmente una nueva temporada a través de un video promocional publicado en redes sociales.

En el adelanto, Betty aparece en una rueda de prensa representando a Ecomoda, donde periodistas intentan obtener detalles sobre el futuro de la compañía y de los personajes más queridos de la historia.

“Betty, qué rico verte de nuevo. Entiendo que regresas con buenas noticias después de conquistar el mundo”, le dice una reportera. Fiel a su estilo, Beatriz responde con humildad y deja una pista sobre lo que está por venir.

“¿Conquistar? No, qué va, eso es para la gente bella. Lo que sí les puedo decir es que todavía hay mucha tela por cortar”, afirma el personaje.

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Las preguntas continúan y los rumores sobre posibles regresos comienzan a surgir. Ante las inquietudes sobre nuevas incorporaciones y viejos conocidos, Betty adelanta que el público volverá a encontrarse con varios personajes emblemáticos.

“Lo que les puedo contar es que regresan varias estrellas. Ahora sí el equipo está completo”, asegura.

Un regreso inesperado sacudirá la historia

Aunque Prime Video no reveló detalles concretos de la trama, el video promocional dejó varias pistas sobre los conflictos que marcarán esta nueva etapa.

Entre las preguntas de los periodistas aparecen rumores sobre el regreso de antiguos personajes, incluyendo al recordado francés y una posible reconciliación entre Armando y Marcela. Sin embargo, Betty evita profundizar en esos temas.

El momento más intrigante llega al final del adelanto, cuando la protagonista habla sobre la transformación de Ecomoda y anticipa cambios importantes.

“Ecomoda es mi casa. Es el lugar donde empecé siendo secretaria y terminé siendo presidenta. Allí me convertí en amiga, esposa y mamá”, expresa con nostalgia.

Luego, lanza una frase que despertó la curiosidad de los seguidores: “Así como regresaron personas que extrañábamos mucho, también regresó alguien que debió quedarse en el pasado”.

La declaración ha dado pie a numerosas teorías entre los fanáticos, quienes ya especulan sobre qué personaje podría convertirse en el nuevo antagonista de la historia.

Aunque todavía no se ha revelado la fecha de estreno, el anuncio fue recibido con entusiasmo por la audiencia, que espera volver a encontrarse con los personajes que han marcado a varias generaciones y que convirtieron a Betty, la fea en una de las producciones más exitosas de la televisión colombiana.

Con información de El Universal.

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