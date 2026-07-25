Se dan a conocer los ganadores del Premio Gabo 2026

La Fundación Gabo anunció a los cinco ganadores de la decimocuarta edición del Premio Gabo, el reconocimiento más importante al periodismo en español y portugués, en una ceremonia realizada en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, durante el primer día del Festival Gabo 2026.

Los premiados fueron seleccionados entre 1.915 postulaciones, evaluadas por un jurado internacional compuesto por 66 periodistas, escritores, fotógrafos y productores.

El periodismo brasileño fue el protagonista de la noche al llevarse tres de los cinco premios, tras ser el país con más nominados y finalistas. En la categoría Cobertura ganó “A política da bala”, un reportaje multimedia del equipo de Metrópoles que documentó, disparo por disparo, el aumento de la letalidad de la Policía Militar en São Paulo bajo el gobierno del gobernador Tarcísio de Freitas.

En Fotografía se impuso “Como sobrevivem as democracias”, la serie con la que Gabriela Biló retrató para Folha de S.Paulo la caída del expresidente Jair Bolsonaro, desde el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 hasta su condena a 27 años de prisión en 2025. Y en Imagen ganó el documental Terceirão – um ano, quatro vidas, documental dirigido por Eliane Scardovelli y Caio Cavechini para TV Globo, que siguió durante un año a cuatro estudiantes brasileños de último año de secundaria en su tránsito a la vida adulta.

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Los otros dos premios fueron para España y El Salvador. En Audio, el pódcast Se llamaba como yo —fruto de más de tres años de investigación de la periodista Isabel Cadenas Cañón— reconstruyó cómo Begoña Urroz fue proclamada “primera víctima de ETA” pese a que su muerte, en 1960, no tuvo relación con el grupo armado, y cómo esa versión terminó institucionalizada como el Día de las Víctimas del Terrorismo en España.

En Texto, el galardón fue para “El exilio nos alcanza”, crónica publicada en El Faro en la que los periodistas salvadoreños Óscar y Carlos Martínez narran su propio exilio de El Salvador mientras documentan el de decenas de colegas, en medio de la deriva autoritaria del presidente Nayib Bukele.

Son cinco trabajos que coinciden en examinar cómo el poder, la memoria y las instituciones moldean la vida de las personas, desde la violencia policial y el autoritarismo hasta el exilio, la educación y la construcción de la verdad histórica. Los autores de estas piezas ganadoras recibieron 35 millones de pesos colombianos, un ejemplar de la escultura Gabriel, del artista colombiano Antonio Caro, y un diploma con la ilustración Flor, de la artista Alejandra Oviedo.

La noche también fue ocasión para la entrega oficial del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo a la corresponsal de guerra colombiana Catalina Gómez Ángel, de manos del director y cofundador de la Fundación Gabo Jaime Abello Banfi.

Con este premio, anunciado el pasado 4 de junio, el Consejo Rector del Premio Gabo —integrado por trece destacadas figuras del periodismo iberoamericano— valoró a Gómez Ángel como “una periodista que encarna, con independencia inquebrantable y vocación férrea, el mejor periodismo de una época en que el espacio público está siendo arrebatado por el autoritarismo y los grandes poderes tecnológicos y económicos”.

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La homenajeada es parte de la programación en el segundo y tercer día del Festival Gabo con las charlas ‘Ser periodista en un mundo en conflicto’ y ‘Los rostros cotidianos de la guerra’, y una proyección de su documental Detrás de la guerra.

La ceremonia fue el espacio para recordar que ejercer el periodismo en Iberoamérica es, con frecuencia, enfrentar riesgos reales, significativos y variables. La Fundación Gabo y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rindieron un homenaje a Cristian Herrera Nariño y Mateo Pérez Rueda, periodistas colombianos asesinados en los últimos meses en el ejercicio de su labor. Su memoria nos recuerda que contar el día a día de nuestros territorios sigue siendo, para muchos colegas, un acto de valentía.

“El asesinato de cada periodista deja una historia sin terminar. También le arrebata a una comunidad la posibilidad de conocer mejor su propia realidad”, dijo Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la FLIP. “La violencia intenta convencernos de que informar cuesta demasiado. Seguiremos defendiendo la idea contraria: que ninguna historia merece la muerte de quien la cuenta”, agregó Jaramillo.

Asimismo, la periodista Jineth Bedoya Lima, fundadora de la iniciativa No Es Hora de Callar, abrió un espacio para reflexionar sobre la violencia de género contra las mujeres periodistas, un tema que volvió a cobrar fuerza en 2026 tras las denuncias de acoso en medios colombianos y el renovado debate sobre las violencias que enfrentan las reporteras dentro y fuera de las salas de redacción.

“Los medios de comunicación no podemos pontificar sobre cómo contrarrestar las violencias si las toleramos o las ignoramos en nuestras propias salas de redacción. Ese es el otro acecho a la libertad de prensa del que no queremos hablar”, cuestionó Bedoya.

Desde 2013, el Premio Gabo es posible gracias a la alianza con Bancolombia y Grupo SURA. Su compromiso de largo plazo con la Fundación Gabo ha permitido sostener una iniciativa que a lo largo de 14 ediciones ha reafirmado la importancia del periodismo para la vida democrática de Iberoamérica. En 2027, ese propósito se entrelazará con la conmemoración del centenario del nacimiento de Gabriel García Márquez.

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