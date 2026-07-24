Lanzan Mala de profesión, la primera canción póstuma de Yeison Jiménez

Tras el sentido homenaje que se realizó en el inicio de la nueva temporada de 'Yo me llamo', del cual fue uno de sus jurados en varias temporadas, ahora se lanza 'Mala de profesión', la primera canción inédita de Yeison Jiménez tras su fallecimiento.

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Sus seguidores aún no se recuperan de la trágica e inesperada muerte del artista popular el pasado mes de enero en un accidente aéreo en el departamento de Boyacá, por lo que han recibido con entusiasmo el estreno de esta nueva canción.

Se trata del artista de música popular más escuchado por los colombianos en plataformas digitales, y ahora, sus herederos han empezado a dar a conocer su legado, esas canciones que grabó y que tenía preparado lanzar a lo largo del año, que ahora son presentadas para mantener viva su memoria.

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Más de seis meses después de su partida, y cerca de la fecha de su cumpleaños, Yeison Jiménez se mantiene como protagonista en las plataformas digitales como Spotify, con más de cinco millones de oyentes mensuales. En YouTube, más de 1,500 millones de visualizaciones, una muestra del lugar que ocupa en el corazón de un país que sigue coreando sus canciones.

Escrita en 2025 por Yeison Jiménez junto a Simón Escobar Uribe, Guillermo Alejandro Ortiz Gómez y Andrés Felipe Álzate Ortiz, 'Mala de Profesión' fue grabada en vida por el artista en el estudio Marsal Music, bajo la producción musical de Dany on the Beat, con mezcla y masterización de Juan Daniel Jaimes.

El resultado es un tema con el sello inconfundible del 'Aventurero', con despecho con carácter, instrumentación de raíz, vihuela, requintos, acordeón y trompetas, y esa forma única de convertir el desamor en himno colectivo.

Yeison visualizó el recorrido de esta canción, la imaginó en la voz de su público, sonando en cada rincón del país y convertida en un éxito más de su repertorio. Hoy, su equipo cumple ese deseo y comienza a presentar, uno a uno, los temas que quedaron grabados con su voz.

El video oficial de 'Mala de Profesión' es una producción de más de dos meses de preparación que reúne a personajes reales de la historia del artista. La Banda del Aventurero y la modelo protagonista aparecen en pantalla tal como son. El personaje de Yeison fue construido con inteligencia artificial en un proceso autorizado por su familia y su equipo, con un mes de entrenamiento dedicado a texturas, perfilamiento en VFX, cuidando en detalle cada aspecto de su fisonomía —sus rasgos, su contextura, sus gestos— para que se viera tan real como él lo hubiera querido.

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La tecnología cumple el propósito de acompañar la música que Yeison dejó lista y permitir que su imagen siga presente en el homenaje que su público merece. Cada decisión creativa fue tomada desde el respeto por su memoria y por el vínculo que construyó con sus seguidores durante más de una década de carrera.

“Yeison dejó esta canción lista, grabada y soñada. Lanzarla es cumplir su voluntad y agradecer a un público que lo mantiene más vivo que nunca. Cada tema que compartamos de ahora en adelante es un homenaje: su voz sigue aquí, y con ella, su memoria”, equipo Yj Company.

Además, aclararon que el personaje de Yeison Jiménez que aparece en el video oficial de 'Mala de Profesión' fue creado con inteligencia artificial, con la autorización de su familia y de su equipo de trabajo, como parte del homenaje a su memoria. La voz que se escucha en la canción es la voz real del artista, grabada por él en vida.

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