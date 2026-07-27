Temporada de Cine Colombiano llegará a 24 ciudades y municipios

En 24 municipios y ciudades de 18 departamentos se vivirá, entre agosto y noviembre, se vivirá la octava edición de la Temporada de Cine Colombiano, que en esta oportunidad contará con 39 funciones presenciales y una selección de 13 largometrajes y 23 cortometrajes nacionales.

Además, parte de la programación estará disponible en la plataforma Retina Latina, ampliando el acceso al cine colombiano dentro y fuera de los territorios participantes.

Lea: Altafulla: el ingeniero que lo dejó todo para cumplir su sueño de cantar

La Temporada de Cine Colombiano es una estrategia impulsada por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC), organizada por Proimágenes Colombia con recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y MinCulturas.

Desde su creación, la iniciativa busca fortalecer la circulación del cine nacional y acercar las producciones colombianas a públicos de diferentes regiones del país, especialmente en territorios con acceso limitado a la exhibición comercial.

Se trata de una red de exhibición que incluye tanto capitales como poblaciones intermedias y zonas rurales.

El recorrido contempla funciones en Santa Fe de Antioquia, Arauca, Soledad (Atlántico), Bogotá, Tunja y Sogamoso en Boyacá, Manizales (Caldas), el corregimiento El Morro en Yopal (Casanare), Popayán y Santander de Quilichao (Cauca) y Villapinzón (Cundinamarca).

Ingrese: Emiro rompió el silencio tras golpear accidentalmente a Claudia Bahamón en MasterChef

Además de la vereda La Tagua, en la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena), Villavicencio (Meta), Pasto (Nariño), Ocaña (Norte de Santander), Pijao y Salento (Quindío), Santa Rosa de Cabal y Pereira (Risaralda), San Andrés Isla, Piedecuesta (Santander), Tolú (Sucre), Cali y Toro (Valle del Cauca).

La programación se desarrollará a través de tres componentes. Las Funciones Regionales llevarán cine colombiano a municipios donde la oferta permanente de salas es reducida, con el propósito de contribuir a la formación de nuevos públicos.

Las Funciones Especiales acercarán estrenos recientes a distintas comunidades del país, mientras que las Funciones Asociadas fortalecerán el trabajo de organizaciones y agentes culturales locales que promueven procesos de exhibición y mediación audiovisual en sus territorios.

Además de las proyecciones, la Temporada incorporará actividades pedagógicas de sensibilización al cine para estudiantes de diferentes instituciones educativas, entre los 11 y 15 años; y de mediación audiovisual y desarrollo de audiencias, para organizaciones y agentes culturales. Estos espacios buscan ofrecer herramientas para la apreciación cinematográfica y fomentar el diálogo en torno al lenguaje audiovisual, promoviendo el cine como un elemento de construcción de memoria, identidad y reflexión colectiva.

Le puede interesar: Jon Bon Jovi interrumpió un concierto por problemas de salud y preocupó a sus fanáticos

Entre los largometrajes figuran 'La ciudad de las fieras' de Henry Rincón; 'Esto se calentó' de Carlos Gabriel Vergara Montiel; 'Soy Múcura', de Nina Marín; 'Adiós al amigo' de Iván David Gaona Morales; 'Estancia' de Andrés Carmona; 'Jericó, el infinito vuelo de los días' de Catalina Mesa; 'Mesa de tareas' de Andrea Rey; 'Itzia, tango & cacao' de Flora Martínez; 'Tres lunas nuevas' de Rodrigo Dimaté; 'Espejos rotos' de Daniel Cortés; 'Selva' de Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García; 'Horizonte' de César Augusto Acevedo y 'Semilla del desierto' de Sebastián Parra R.

Junto a los largometrajes, cuenta con una programación de cortometrajes que reúne obras de distintos géneros, formatos y miradas autorales.

La Temporada amplía su alcance gracias a una alianza con Retina Latina, plataforma que ofrecerá un programa especial integrado por La ciudad de las fieras, El Pájarocubo, Memorias: Habitar en las alturas de Alejandro Munard Beltrán y Camino al Chicamocha de Frank Alexander Rodríguez Rojas. Esta iniciativa permitirá que parte de la programación pueda verse también en formato digital, facilitando el acceso a espectadores de distintos lugares.

Con ocho ediciones realizadas, la Temporada de Cine Colombiano continúa consolidándose como una de las principales estrategias de circulación y formación de públicos para el cine nacional, promoviendo el encuentro entre las películas colombianas y nuevas audiencias a través de una programación descentralizada que fortalece la exhibición en todo el territorio.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion