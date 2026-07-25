Emiro rompió el silencio tras golpear accidentalmente a Claudia Bahamón en MasterChef

Un inesperado momento se vivió en el más reciente episodio de MasterChef Celebrity, cuando Emiro protagonizó un accidente con Claudia Bahamón en medio de una efusiva celebración que terminó sorprendiendo a los participantes y a los televidentes.

Todo ocurrió antes del reto de salvación, cuando la presentadora anunció una serie de beneficios que modificarían el rumbo de la competencia. Entre ellos, reveló que el comediante Iván Marín tendría la oportunidad de retirar el delantal negro a uno de sus compañeros.

La decisión favoreció a Emiro, quien no pudo ocultar su emoción al escuchar su nombre. En medio de la euforia, el creador de contenido corrió para abrazar a Iván Marín y levantó los brazos para celebrar, sin percatarse de que Claudia Bahamón se encontraba muy cerca.

Lea también: Se dan a conocer los ganadores del Premio Gabo 2026

El movimiento terminó impactando accidentalmente el rostro de la presentadora, quien reaccionó llevándose la mano a la boca mientras los chefs y varios participantes observaban lo sucedido.

Aunque el golpe generó preocupación por unos segundos, Claudia explicó que el impacto había afectado su labio y rápidamente restó gravedad a la situación. Además, dejó claro que entendía que todo había ocurrido en medio de la emoción y que no existió ninguna intención de hacerle daño.

En un primer momento, Emiro ni siquiera se dio cuenta de lo sucedido y continuó celebrando junto a sus compañeros. Sin embargo, cuando Claudia le contó lo ocurrido, el participante cambió de inmediato su actitud.

El influenciador bajó del balcón, se acercó a la presentadora, la abrazó y le ofreció disculpas por el accidente.

Emiro pidió disculpas tras impactar a Claudia Bahamón durante una celebración en MasterChef

Más adelante, durante una intervención frente a las cámaras del programa, Emiro volvió a referirse al incidente y confesó la pena que sintió al enterarse de que había golpeado accidentalmente a Claudia Bahamón.

Infórmese aquí: Media Maratón de Bogotá rompe récord con 42.000 corredores y se consolida entre las más grandes del mundo

“Que me pongan delantal otra vez, nena. Qué vergüenza, Dios mío. Casi le parto la cara a Claudia, nena”, expresó entre risas.

Las palabras del participante provocaron reacciones entre los seguidores del reality, quienes destacaron que todo se trató de un accidente producto de la emoción por haber sido salvado de la eliminación.

Finalmente, el episodio quedó como una de las escenas más comentadas de la temporada, mientras Claudia Bahamón y Emiro demostraron que el incidente no pasó de ser un momento accidental en medio de la intensidad de la competencia culinaria.

Tomado de El Universal

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.