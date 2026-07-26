Pautips anticipa que será una de las participantes más polémicas de MasterChef Celebrity, ¿por qué?

Corría el año 2012 cuando Paula Galindo se registró en YouTube como Pautips y comenzó a compartir contenido de moda, maquillaje y estilo de vida, siendo parte de una generación de youtubers recordada por crear equipos, tendencias y hasta polémicas, de las que ella protagonizó unas cuantas.

Sus seguidores crecieron con ella y muchos de ellos todavía la acompañan: ahora vive en Estados Unidos, está casada y hace parte de la nueva temporada de MasterChef CelebrityColombia, que comenzó el miércoles, 21 de julio, y que tras el primer capítulo ya la muestra como la villana de la temporada... ¡dicho por sus mismos compañeros!

Fue Mateo Ramírez, exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, y ahora conductor de La Mega, quien “sin querer queriendo” destapó esta incómoda información, cuando, durante el evento de lanzamiento del programa conversó con cada uno de los participantes y les preguntó por la experiencia de esta temporada, que ya se grabó completa y que empezó a definir desde ya los roles de las celebridades.

Lea aquí: No haré promesas, hablaré con hechos: Noraly Montañez va por la corona nacional

Aunque la mayoría destacó las cosas positivas que se vivieron durante esta temporada y que los televidentes podrán ver a través de la pantalla, hubo otros que debieron decirle adiós a las respuestas políticamente correctas y sacaron a relucir aspectos del carácter de sus compañeros que tal vez los seguidores no perciben a través de las redes sociales o del trabajo de cada uno.

La más mencionada fue la creadora de contenido Pautips, tanto para cosas buenas como para otras no tan buenas, y entre villana, antagonista y persona que no debería acercarse a la estación de otros, algunos adjetivos que le asignaron empezaron a dar algunas pistas de cómo fue su desempeño durante esta temporada.

Sobre la “funa”, es decir, la denuncia pública digital, Paula dio a entender que no está tan sorprendida y dijo bastante seria que sabe “de un momento específico en el que probablemente me van a funar”.

Reconoció, además, que está preparada para lo que se venga cuando aquello que está grabado desde hace varios meses salga por fin a la luz.

“Creo que en redes sociales ven una faceta mía que es como muy de la niña linda que muestra las compras, los viajes, etcétera, pero (...) Paula es una mujer muy disciplinada, muy competitiva, y creo que, claramente, como aquí no me edito, van a ver esa faceta mía: una mujer muy perfeccionista, que siempre quiere tirar a ganar”, describió.

¿Qué dicen sus seguidores?

Desde que la fotografía del anuncio se publicó en las redes sociales del canal Rcn anunciándola como participante, sus seguidores, que suman más de 9.000.000 en YouTube y 7.500.000 en Instagram le mostraron todo su apoyo.

Lea además: Se dan a conocer los ganadores del Premio Gabo 2026

Aunque los compañeros que la catalogaron de villana y antagonista se refirieron al tema como “asuntos circunstanciales” y que “tienen explicación”, la entrevista ya empezó a despertar opiniones de todas partes.

Algunos, aún sin saber a ciencia cierta qué va a pasar, sostienen que “las mejores temporadas del programa son las que tienen personas funables”, “lo sorprendente sería que no saliera funada”, y otros la comparan con participantes de temporadas pasadas, diciendo cosas como “Pautips será la nueva Catalina Maya”.