Colombiamoda reunirá talento internacional, moda sostenible y grandes colaboraciones

La más importante semana de la moda en Colombia, Colombiamoda, vivirá una edición especial este año. Tendrá la más extensa de sus ediciones en su ya larga historia, y transformándose en un evento ciudad, al llegar a distintos espacios de Medellín durante los próximos seis días.

Habitualmente, Colombiamoda se desarrollaba de martes a jueves, teniendo un desfile inaugural en la noche del lunes, pero ahora, desde el sábado 25 de julio y hasta el 30 del mismo mes, se contará con una gran cantidad de actividades y pasarelas donde los principales diseñadores presentarán sus nuevas colecciones.

En la noche de este sábado, la semana de la moda colombiana iniciará con la Pasarela Artisan Gang in the city, la colaboración entre Cueros Vélez y J Balvin.

Balvin ya es un viejo conocido en Colombiamoda. Hace unos años también estuvo en pasarela con su colaboración con Gef, y ahora, lo hace con una marca como Vélez tan paisa como el artista de música urbana.

Una colección inspirada en las raíces paisas y colombianas que ambos comparten. Esta propuesta reinterpreta símbolos locales para integrar la tradición artesanal de Vélez con un estilo urbano y contemporáneo.

La línea toma como referencia elementos culturales como el punto de cruz, la estética del paisaje antioqueño, los tejidos arhuacos aplicados en cuero y una nueva versión del carriel tradicional. La pasarela busca resaltar la identidad colombiana mediante un diálogo entre la artesanía, el diseño y la cultura, adaptando elementos tradicionales a contextos actuales.

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Más allá de las pasarelas, a lo largo del domingo, Colombiamoda tendrá un espacio especial para la relación entre moda y bienestar con el Wellness Being Day, en Parques del Río.

Una jornada dedicada a reconocer el bienestar como una dimensión esencial de la moda, la creatividad y los nuevos estilos de vida. A través de experiencias, conversaciones y activaciones, este espacio conecta el cuidado físico con la expresión personal, el movimiento y el diseño.

Experiencias de respiración consciente y sonidos envolventes que permiten reducir el estrés, regular el sistema nervioso y reconectar con el presente. También una carrera 5K y una experiencia inmersiva donde el sonido y el yoga facial se unen para liberar tensión, relajar el sistema nervioso y generar una profunda sensación de bienestar.

En la noche del domingo se han programado dos pasarelas en distintas partes de la ciudad, comenzando en la antigua estación del ferrocarril donde SBQ se tomará las pasarelas con una propuesta que redefine el concepto de la moda urbana contemporánea. Esta marca colombiana presentará un desfile enfocado en un streetwear elevado con toques de sofisticación, pensado para un público moderno que exige diseño funcional sin sacrificar el estilo.

Después de las nueve de la noche, en el Planetario Parque Explora, Santísimas llegará a las pasarelas para demostrar cómo ha logrado desdibujar la frontera entre la ropa interior y la exterior.

Esta firma de lencería y ropa íntima presentará un desfile cargado de sensualidad elegante, respaldado por un poderoso mensaje centrado en el amor propio y la celebración de la diversidad corporal. Durante su presentación, los asistentes podrán ver cómo sus piezas están diseñadas para que la lencería tome el protagonismo absoluto en los atuendos cotidianos, proponiendo una estética pensada especialmente para mujeres empoderadas que buscan expresar su identidad con libertad y confianza sobre la pasarela y fuera de ella.

Tras casi tres días de actividades, en la noche del lunes se realizará la pasarela oficial de la presente edición de Colombiamoda con la participación de Manuela Álvarez y sus creaciones.

Tras ser seleccionada entre los semifinalistas del LVMH Prize 2026 y ser reconocida por Vogue México y Latinoamérica como una de las voces que representan las nuevas interpretaciones del lujo en la región, su participación en Colombiamoda simboliza cómo las historias construidas desde la identidad y el trabajo artesanal pueden trascender fronteras y proyectar el talento colombiano hacia el escenario global.

Inspirada en la canción ‘Oh My Heart’ de R.E.M., la nueva colección de MAZ convierte la vulnerabilidad en el eje central de su propuesta creativa. La pasarela plantea un recorrido emocional que nace del tránsito entre el dolor y la luz, entendiendo el corazón como un sistema biológico, emocional y simbólico.

La experiencia se desarrolla en cuatro momentos —negro, rojo, azul Klein y blanco— que representan distintos estados emocionales y construyen una narrativa inmersiva donde la tecnología, el color y la puesta en escena acompañan el proceso de transformación. Más que una colección, MAZ propone una reflexión sobre la capacidad de renacer desde la fragilidad.

Apertura de la feria

La feria, con sus expositores y su agenda académica abrirá el Plaza Mayor el próximo martes, donde se concentrará buena parte de las pasarelas, entre las que se destaca la pasarela La Aurora de la firma de diseño de autor Alado, en asocio con Kia.

Una firma con enfoque en la sostenibilidad y la moda ética. Su trabajo se destaca por la recuperación de técnicas artesanales, la reutilización de materiales y la creación de prendas que exploran temáticas culturales e históricas del país.

Con la colección La Aurora, la marca rinde homenaje al paisaje cafetero colombiano y a sus comunidades rurales. La propuesta reinterpreta el vestuario tradicional campesino mediante un enfoque contemporáneo, incorporando patrones de rayas basados en antiguos tejidos, bordados alusivos a la flor y el fruto del café, y textiles desarrollados a partir de residuos generados por esta misma industria.

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Si de invitados internacionales se trata, desde Perú llegará Annaiss Yucra, quien se enfoca en crear historias de moda con soportes sociales sólidos. Con la pasarela A-Culturación explora cómo la identidad se transforma a través de la experiencia migratoria. La colección nace del diálogo entre Perú, donde construyó su lenguaje creativo, y España, país en el que desarrolla una nueva etapa de su trayectoria profesional.

Lejos de presentar la migración como una ruptura, la propuesta la entiende como un proceso de convivencia entre memorias, territorios y nuevas formas de pertenencia. Cada prenda convierte historias de adaptación y resiliencia en un lenguaje visual donde el recuerdo se transforma en textura, el desplazamiento en silueta y la identidad evoluciona sin perder sus raíces.

Sin lugar a dudas, en la historia de Colombiamoda, uno de los momentos especiales se presenta cuando las pasarelas son tomadas por el joven talento emergente de las universidades y las escuelas de diseño, como la Pasarela de la Universidad Pontificia Bolivariana, que cuenta con una Facultad de Diseño de Vestuario que se ha consolidado como un referente clave en la formación de nuevos talentos.

Jorge Duque regresa a Colombiamoda de la mano de Arkitect, una de las marcas de moda de venta masiva más reconocidas del país, con más de tres décadas de experiencia acercando propuestas de vestuario a los colombianos.

Duque, reconocido por su innovación textil y amplia experiencia en la industria nacional, presenta una colección en la que combina su lenguaje creativo con la visión accesible de Arkitect.

No solo J Balvin llegará desde la música al mundo de las pasarelas, también lo hará Morat, la banda pop de moda del país, con la pasarela AM:PM en colaboración con Gef.

Una colección que fusiona la identidad estética y musical del grupo con el universo textil de la marca. La pasarela presentará una propuesta de estilo relajado, compuesta principalmente por piezas básicas y esenciales que buscan establecer una conexión directa con las nuevas generaciones y los seguidores de la banda.

Teniendo como escenario el Museo de Antioquia, Juan Pablo Socarrás, en asocio con Bata, presentará un homenaje a una de las artistas que lograron la internacionalización y expansión por toda América Latina de la cumbia colombiana.

La colección Matilde, en homenaje a Matilde Díaz, la voz de la orquesta de Lucho Bermúdez, incorpora diversas técnicas, saberes artesanales, tejidos y fibras tradicionales provenientes de Colombia y otros países de América Latina, logrando una propuesta contemporánea que visibiliza el patrimonio cultural de la región.

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