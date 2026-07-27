Kany García se tatuó a Juanpis González y le hizo una promesa en medio de su programa

La reconocida cantautora puertorriqueña Kany García fue la invitada estrella de ‘The Juanpis Live Show’, programa conducido por Juanpis González, personaje interpretado por Alejandro Riaño, y grabado en el Teatro Juan Pablo González Pombo.

La intérprete de éxitos como ‘Hoy ya me voy’, ‘Confieso’ y ‘DPM’, entre otros, llegó al sofá de este irreverente y egocéntrico personaje para hablar no solo de su trayectoria artística, sino también de su infancia, algunas anécdotas personales y la conexión especial que mantiene con el público colombiano.

La intérprete de éxitos como ‘Hoy ya me voy’, ‘Confieso’ y ‘DPM’, entre otros, llegó al sofá de este irreverente y egocéntrico personaje para hablar no solo de su trayectoria artística, sino también de su infancia, algunas anécdotas personales y la conexión especial que mantiene con el público colombiano.

En medio de la conversación, Juanpis González le propuso que ambos se tatuaran sus nombres y ella no dudó en aceptar. El presentador hizo pasar a una tatuadora y escogió uno de sus tobillos para plasmarse el nombre de Kany García, mientras que la artista eligió su antebrazo derecho.

“¿Te quieres tatuar o te da miedo?”, le preguntó Juanpis. “¿Qué me vas a tatuar?”, respondió ella. Entonces, el personaje le propuso: “Yo me hago ‘Kany’ y tú te tatúas ‘Juanpis’”.

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Tras finalizar y mostrar el resultado, Kany García le prometió a Juanpis que, si logra llenar el estadio Nemesio Camacho El Campín, se tatuará la palabra ‘Bogotá’.

“Queda la deuda. Antes del Campín que se va a ser, tienes que venir al programa. Esa es la única deuda, no nos tenemos que tatuar nada”, agregó Juanpis González.