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Kany García se tatuó a Juanpis González y le hizo una promesa en medio de su programa
La reconocida cantautora puertorriqueña fue la invitada estrella de ‘The Juanpis Live Show’.
Authored by
cesarmuñoz
Kany García en Juanpis Show, Captura de YouTube: Juanpis González
Colprensa
Colprensa
Lunes, 27 de Julio de 2026

La reconocida cantautora puertorriqueña Kany García fue la invitada estrella de ‘The Juanpis Live Show’, programa conducido por Juanpis González, personaje interpretado por Alejandro Riaño, y grabado en el Teatro Juan Pablo González Pombo.

La intérprete de éxitos como ‘Hoy ya me voy’, ‘Confieso’ y ‘DPM’, entre otros, llegó al sofá de este irreverente y egocéntrico personaje para hablar no solo de su trayectoria artística, sino también de su infancia, algunas anécdotas personales y la conexión especial que mantiene con el público colombiano.

La intérprete de éxitos como ‘Hoy ya me voy’, ‘Confieso’ y ‘DPM’, entre otros, llegó al sofá de este irreverente y egocéntrico personaje para hablar no solo de su trayectoria artística, sino también de su infancia, algunas anécdotas personales y la conexión especial que mantiene con el público colombiano.

En medio de la conversación, Juanpis González le propuso que ambos se tatuaran sus nombres y ella no dudó en aceptar. El presentador hizo pasar a una tatuadora y escogió uno de sus tobillos para plasmarse el nombre de Kany García, mientras que la artista eligió su antebrazo derecho.

“¿Te quieres tatuar o te da miedo?”, le preguntó Juanpis. “¿Qué me vas a tatuar?”, respondió ella. Entonces, el personaje le propuso: “Yo me hago ‘Kany’ y tú te tatúas ‘Juanpis’”.

Lea aquí: Altafulla: el ingeniero que lo dejó todo para cumplir su sueño de cantar

Tras finalizar y mostrar el resultado, Kany García le prometió a Juanpis que, si logra llenar el estadio Nemesio Camacho El Campín, se tatuará la palabra ‘Bogotá’.

“Queda la deuda. Antes del Campín que se va a ser, tienes que venir al programa. Esa es la única deuda, no nos tenemos que tatuar nada”, agregó Juanpis González.

Durante la entrevista, la artista demostró su carisma y seguridad. Hoy recoge los frutos de un trabajo marcado por la disciplina y la constancia, cualidades que la han consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana.

Kany García enamoró a Cartagena con su música

El pasado sábado 25 de julio, la puertorriqueña llegó a Cartagena con su gira ‘Puerta Abierta’, en un concierto que cumplió las expectativas de sus seguidores. El espectáculo, con una duración aproximada de dos horas y media, se realizó en la emblemática Plaza de Toros.

García ofreció una puesta en escena íntima, acompañada por destacados músicos y un repertorio que recorrió los principales éxitos de su carrera. “Cartagena, puedes hacer conmigo lo que quieras. Es un público especial”, expresó la cantautora en medio de la ovación de los asistentes.

‘Puerta abierta’ (2026), el álbum lanzado el pasado mes de abril por esta artista que puede presumir de ostentar siete Latin Grammy en su trayectoria de más de dos décadas y haber compuesto no solo sus propias canciones, sino también para Tego Calderón, Jennifer López o Chayanne.

La gira 2026 de Kany García incluye conciertos en Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, España, Italia, Francia y Reino Unido.

Tomado de El Universal.

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