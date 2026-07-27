Migración Colombia rechazó a casi 19.000 extranjeros en los últimos cuatro años

Las autoridades migratorias colombianas impidieron el ingreso de 18.994 ciudadanos extranjeros al país entre agosto de 2022 y junio de 2026, como parte de los controles aplicados en los puestos de entrada al territorio nacional. Así lo informó este lunes Migración Colombia, al presentar un balance sobre las principales razones que llevaron a negar el ingreso durante ese periodo.

Entre las causas más frecuentes figuran el incumplimiento de los requisitos migratorios, la falta de la visa correspondiente, la presentación de documentos irregulares, el suministro de información falsa durante las entrevistas y situaciones relacionadas con la seguridad nacional.

De acuerdo con las cifras oficiales, alrededor de 3.800 personas fueron inadmitidas tras entregar datos falsos o intentar engañar a los funcionarios migratorios. A esto se suman cerca de 3.600 viajeros que no contaban con la visa exigida y aproximadamente 2.900 que no presentaron la documentación requerida para ingresar a Colombia.

También se registraron 2.700 casos en los que las autoridades determinaron que existían razones de soberanía o riesgos para la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.

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Principales causas de inadmisión de extranjeros en Colombia

El informe detalla además que más de 50 extranjeros tenían antecedentes o registros judiciales en bases de datos internacionales por delitos dolosos. Así mismo, cerca de 800 personas no presentaron un tiquete de salida del país y más de 500 fueron rechazadas tras protagonizar agresiones, amenazas o actos de irrespeto contra funcionarios o autoridades migratorias.

La entidad agregó que alrededor de 450 viajeros presentaban anotaciones en organismos de seguridad o inteligencia, mientras que otras 3.000 inadmisiones obedecieron a diferentes causales, entre ellas el incumplimiento en el pago de multas.

Uno de los apartados destacados del balance corresponde a las acciones para prevenir la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA). Durante el periodo analizado, más de 375 extranjeros fueron inadmitidos de manera preventiva tras verificaciones realizadas junto con organismos nacionales e internacionales de seguridad e inteligencia.

Según Migración Colombia, estas personas estaban relacionadas con antecedentes por agresión sexual, explotación sexual comercial transnacional, alertas Angel Watch o condenas por delitos sexuales contra menores.

En cuanto a las nacionalidades, República Dominicana y Estados Unidos concentraron el mayor porcentaje de inadmisiones, con el 12 % cada uno. Les siguieron Venezuela, con el 10 %, y Ecuador, México y Cuba, con un 5 % cada uno.

La directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, señaló que “de la misma manera en que los colombianos deben acogerse a las leyes de los países a donde viajan, los extranjeros tienen deberes que acatar ante la Constitución y la Ley en Colombia”.

Arriero agregó que estos deben “cumplir con los requisitos para su ingreso al país, comportarse adecuadamente durante su estadía, y respetar y obedecer las autoridades nacionales”.

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