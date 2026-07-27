La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Juliana Guerrero dejó su cargo como representante de Petro en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar
Su renuncia llega luego de que la Fiscalía confirmara la apertura de un proceso judicial en contra de ella y su hermana, Verónica Guerrero, por presuntas coimas en contratos del Estado.
Authored by
valents2121
Juliana Guerrero renunció a ser la delegada de Petro en el consejo de la Universidad Popular del Cesar
Colprensa
Colprensa
Lunes, 27 de Julio de 2026

Juliana Guerrero renunció de manera irrevocable a su cargo como delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.

Guerrero tomó la decisión tras las denuncias sobre su posible ofrecimiento a empresarios de intervenir, a cambio de cuantiosas sumas de dinero, para que les fueran asignados contratos en el Ministerio de Vivienda y otras entidades.

En ese sentido aseguró que dedicará su tiempo a defenderse de las acusaciones que pesan en su contra.

"Enfrentaré esas investigaciones ante las autoridades competentes y dentro del marco institucional, compareceré de manera personal y atenderé cada citación que se me formule", aseguró.

Las denuncias fueron reveladas por la Revista Semana, que, con base en consignaciones y mensajes, mostró cómo supuestamente se fijaban tarifas y se cobraba una comisión del 10% sobre el valor final de los contratos, por la gestión e intermediación con altos funcionarios del Gobierno.

También habrían comprado un anticipo de $200 millones una vez se concretara el encuentro inicial.

La investigación iniciará con labores de policía judicial, para ser trasladada a la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Lea aquí: Posesión de Abelardo de la Espriella en Cali: Senado deberá votar otra vez; ¿cuánto costará el cambio de sede?

Ante las denuncias, Juliana Guerrero se pronunció a través de su defensa, la firma Álzate Hernández.

“Quiero ser enfática en desmentir cualquier insinuación que pretenda ahora vincularme con actuaciones irregulares. Nunca me he reunido con contratistas, intermediarios o personas que se presentan como supuestos ‘empresarios’ para gestionar contratos, influir en decisiones administrativas o participar en actividades al margen de la ley”, dice el comunicado.

Aseguró que jamás ha recibido dinero, comisiones o cualquier otro beneficio económico relacionado con aparentes gestiones ante el sector público.

Guerrero enfrenta otra investigación en su contra por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con la investigación, la mujer habría obtenido títulos profesionales de contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, pese a que no habría completado el plan de estudios ni otras exigencias formales.

El ente acusador indicó que para respaldar esta certificación se habrían incorporado datos falsos relacionados con pruebas de Estado, registros académicos y asistencia a clases.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion 

Recomendados para ti
Temas del Día
Racha Cúcuta 26 Julio
Racha Cúcuta 26 Julio
Once horas de violencia en Cúcuta dejaron un muerto y dos heridos en ataques sicariales
La Opinión
Súper Niño
Súper Niño
Cúcuta, en alerta roja por el fenómeno de El Niño: estas son las medidas para prevenir sus efectos
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Obra de vialidad. / Foto: cortesía
Obra de vialidad. / Foto: cortesía
Empresarios buscan triplicar la inversión en Obras por Impuestos para impulsar proyectos en el Catatumbo
Leonardo Favio Oliveros