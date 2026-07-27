Carlos Bacca no vendrá al Cúcuta Deportivo: Cali llegó a un acuerdo con el goleador

El jugador, tricampeón de la Europa League, tuvo propuesta del Cúcuta desde junio luego de darse a conocer que no continuaría en el tiburón, con el que jugó siete partidos en el último semestre y marcó un gol.
Bacca, participe de los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, estuvo los cuatro años anteriores con el equipo de Barranquilla. En 2025 sufrió una rotura del tendón de Aquiles, que le impidió participar en el título del segundo semestre.
El respetado jugador tuvo un largo recorrido en Europa con Brujas de Bélgica, Sevilla de España, Milán de Italia y Villarreal de España. En sus inicios jugó con Barranquilla FC y Mineros de Venezuela.
La directiva del cuadro fronterizo deberá trabajar en la búsqueda de más fichajes luego de su decepcionante estreno con goleada en contra incluida (5-1 ante Once Caldas).
De momento, el motilón ha incluido en sus filas al defensor Hernán Lópes, los volantes Carlos 'Neneco' Rentería, Samir Mayo y los atacantes Gustavo Torres, Marlon Carabalí y Jader Manyoma.
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