Carlos Bacca no vendrá al Cúcuta Deportivo: Cali llegó a un acuerdo con el goleador

La opción de contar con el histórico goleador Carlos Arturo Bacca en las filas del Cúcuta Deportivo para el segundo semestre de 2026 terminó. El atacante, que viene de ser campeón con Junior FC, firmará con el Deportivo Cali.

El elenco azucarero comunicó que alcanzó un acuerdo con el experimentado delantero de 39 años, quien tuvo acercamientos con el rojinegro, pero que finalmente se decantó por el vallecaucano.

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“La incorporación del jugador estará sujeta a la superación de los exámenes médicos, la firma de la documentación correspondiente y al cumplimiento de los demás trámites administrativos”, compartió el equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel.