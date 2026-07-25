Carlos 'Neneco' Rentería y Hernán Lópes batallarán con el Cúcuta Deportivo

En el último semestre, en el fÚtbol chipriota, jugó 15 partidos, todos ellos como titular.
El deportista nacido en Buenaventura llega a pelear un puesto en un sector del campo donde pueden jugar Víctor Mejía, Kevin Londoño, Diego Ceballos y Samir Mayo.
A prueba estuvo Larry Angulo, quien finalmente no fue fichado.
Lópes, un nuevo argentino para la defensa
El experimentado zaguero Hernán Lópes, de 35 años, llega al elenco motilón conociendo muy bien el fútbol colombiano tras competir el último año con Águilas Doradas, actuando en 32 partidos y marcando un gol.
Lópes, de perfil diestro y una estatura de 1.80 metros, cuenta con un bagaje importante en su carrera compitiendo en su país con Lanús, Atlanta, Estudiantes de Córdoba, San Martín de Tucumán, Colón de Santa Fe y San Martín de San Juan. Asimismo, actuó en Chile con Deportes Iquique y Unión La Calera, y en Paraguay con Guaraní.