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Carlos 'Neneco' Rentería y Hernán Lópes batallarán con el Cúcuta Deportivo
Cúcuta Deportivo ha firmado a seis jugadores para conformar su nómina en el segundo semestre de 2026.
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gcontreras
Carlos Rentería y Hernán Lópes.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Sábado, 25 de Julio de 2026

Cúcuta Deportivo ultima detalles en la conformación de su nómina para encarar la Liga II-2026, donde todos los esfuerzos estarán centrados en conservar la permanencia en la primera división del fútbol nacional.

El cuadro rojinegro sigue bajo la batuta del veterano director técnico Richard Páez, quien cuenta con el respaldo de la dirigencia en esa maratónica tarea de evitar el sexto descenso de la institución representativa de Norte de Santander.  

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En medio de dicha misión, el equipo presentó un total de 12 bajas en su plantel, mientras que, de momento, registra seis llegadas luego de que el argentino Hernán Lópes y el colombiano Carlos ‘Neneco’ Rentería estamparan su firma en las  últimas horas, sumándose al volante Samir Mayo y a los extremos Gustavo Torres, Jader Manyoma y Marlon Carabalí.

Apuesta por ‘Neneco’ 

Para la primera línea del mediocampo, Cúcuta decidió repatriar a Carlos ‘Neneco’ Rentería, pívot de 31 años con una trayectoria internacional en seis países: Juárez (México), Botafogo y Recife (Brasil), Académico Viseu y Torrense (Portugal), Al-Quwa Al-Jawiya (Irak), Song Lam (Vietnam) y Achnas (Chipre). En Colombia jugó con Deportivo Cali y Deportes Tolima. 

Rentería, de 31 años y 1.86 metros de estatura, fue fichado por su agresividad en la zona medular, su amplia capacidad para recuperar balones y su visión para distribuir al momento de las transiciones. 

Neneco Rentería.

 

En el último semestre, en el fÚtbol chipriota, jugó 15 partidos, todos ellos como titular. 

El deportista nacido en Buenaventura llega a pelear un puesto en un sector del campo donde pueden jugar Víctor Mejía, Kevin Londoño, Diego Ceballos y Samir Mayo.

A prueba estuvo Larry Angulo, quien finalmente no fue fichado. 

Lópes, un nuevo argentino para la defensa 

El experimentado zaguero Hernán Lópes, de 35 años, llega al elenco motilón conociendo muy bien el fútbol colombiano tras competir el último año con Águilas Doradas, actuando en 32 partidos y marcando un gol. 

Lópes, de perfil diestro y una estatura de 1.80 metros, cuenta con un bagaje importante en su carrera compitiendo en su país con Lanús, Atlanta, Estudiantes de Córdoba, San Martín de Tucumán, Colón de Santa Fe y San Martín de San Juan. Asimismo, actuó en Chile con Deportes Iquique y Unión La Calera, y en Paraguay con Guaraní. 

Hernán Lópes.

 

Hernán tendría la posibilidad de conformar una dupla argentina junto a Diego Calcaterra. En su posición se encuentra también Jhon Quiñones y el juvenil Leison Ochoa. 

Dada su experiencia y características, Lópes podría aportar orden, seguridad en salida, lucha en el juego aéreo y un buen manejo de timing a la hora de cortar jugadas.

Desde el regreso del rojinegro al profesionalismo (2022), la dirigencia fronteriza ha apostado por los centrales argentinos Maximiliano Coronel, Benjamín Ortíz, Calcaterra y ahora Lópes. En la actual nómina están, como cuota extranjera, el volante Lucas Ríos y el arquero Federico Abadía. 

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