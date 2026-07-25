Carlos 'Neneco' Rentería y Hernán Lópes batallarán con el Cúcuta Deportivo

Cúcuta Deportivo ultima detalles en la conformación de su nómina para encarar la Liga II-2026, donde todos los esfuerzos estarán centrados en conservar la permanencia en la primera división del fútbol nacional.

El cuadro rojinegro sigue bajo la batuta del veterano director técnico Richard Páez, quien cuenta con el respaldo de la dirigencia en esa maratónica tarea de evitar el sexto descenso de la institución representativa de Norte de Santander.

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En medio de dicha misión, el equipo presentó un total de 12 bajas en su plantel, mientras que, de momento, registra seis llegadas luego de que el argentino Hernán Lópes y el colombiano Carlos ‘Neneco’ Rentería estamparan su firma en las últimas horas, sumándose al volante Samir Mayo y a los extremos Gustavo Torres, Jader Manyoma y Marlon Carabalí.

Apuesta por ‘Neneco’

Para la primera línea del mediocampo, Cúcuta decidió repatriar a Carlos ‘Neneco’ Rentería, pívot de 31 años con una trayectoria internacional en seis países: Juárez (México), Botafogo y Recife (Brasil), Académico Viseu y Torrense (Portugal), Al-Quwa Al-Jawiya (Irak), Song Lam (Vietnam) y Achnas (Chipre). En Colombia jugó con Deportivo Cali y Deportes Tolima.

Rentería, de 31 años y 1.86 metros de estatura, fue fichado por su agresividad en la zona medular, su amplia capacidad para recuperar balones y su visión para distribuir al momento de las transiciones.