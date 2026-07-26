Cúcuta Deportivo comienza la carrera por mantenerse en la primera división

El único pedido por parte de los hinchas del Cúcuta Deportivo es que su equipo logre mantenerse en la primera categoría del fútbol colombiano, a la que llegó hace menos de un año tras ascender en diciembre de 2025.

La tarea no es fácil y pese a estar contra las cuerdas al ser último de la tabla del descenso, tendrá 19 partidos para intentar salvarse de su sexta caída al infierno de la B (1995, 1997, 2013, 2015 y 2020) empezando hoy contra Once Caldas, a partir de las 8:15 de la noche en el estadio Palogrande de Manizales.

Lea aquí: Cúcuta Deportivo, con bajas en todas sus líneas previo a la Liga II-2026

La incredulidad está presente en los miles de seguidores, que poco confían en la dirigencia del cuadro fronterizo, pero que al mismo tiempo esperan que dentro del campo, los dirigidos por el experimentado seleccionador venezolano Richard Páez cumplan con el único objetivo del semestre.