Cúcuta Deportivo comienza la carrera por mantenerse en la primera división

El único pedido por parte de los hinchas del Cúcuta Deportivo es que su equipo logre mantenerse en la primera categoría del fútbol colombiano, a la que llegó hace menos de un año tras ascender en diciembre de 2025.
La tarea no es fácil y pese a estar contra las cuerdas al ser último de la tabla del descenso, tendrá 19 partidos para intentar salvarse de su sexta caída al infierno de la B (1995, 1997, 2013, 2015 y 2020) empezando hoy contra Once Caldas, a partir de las 8:15 de la noche en el estadio Palogrande de Manizales.
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La incredulidad está presente en los miles de seguidores, que poco confían en la dirigencia del cuadro fronterizo, pero que al mismo tiempo esperan que dentro del campo, los dirigidos por el experimentado seleccionador venezolano Richard Páez cumplan con el único objetivo del semestre.
¡Permanencia!
La batalla del rojinegro estará en la tabla del descenso, en la que ocupa la última casilla con un promedio de 0.84 producto de su pobre primer semestre (16 puntos de 57 posibles). Como principales rivales están Boyacá Chicó (0.89) y Jaguares (0.90).
Con las bajas puntuaciones, la meta estaría en llegar a un promedio de 1.0 para salvarse (descienden los dos últimos). Para alcanzarlo, Cúcuta deberá sumar 22 puntos, Chicó (30 puntos) y Jaguares (20, pero con un partido menos tras perder 2-0 ante Cali en la primera fecha).
En la ecuación podría aparecer Deportivo Pereira, que si bien se ubica 13 en esta tabla y no está cerca del descenso, atraviesa una gran crisis administrativa, no pudo inscribir jugadores y podría tener problemas con su reconocimiento deportivo y –de no corregirse- una posible entrada al proceso de liquidación judicial, exponiéndose a un descenso por escritorio tal como le pasó al motilón en 2020.
Con los números claros, Páez sabe que cada partido es una final y el comienzo será complejo, puesto que por el cambio de luminarias del estadio General Santander, el rojinegro jugará la segunda fecha en septiembre y arrancará con tres duelos en condición de visitante al hilo (Once Caldas, Bucaramanga y Fortaleza).
Once Caldas, el primer reto
El reto de hoy es ante el blanco de Manizales que lleva un largo proceso con el entrenador Hernán Darío Herrera y un frente de ataque muy peligroso conformado por el goleador histórico Dayro Moreno y Jefry Zapata.
El caldense fue quinto en la fase del todos contra todos en el primer semestre y fue eliminado por el campeón Junior FC en los cuartos de final.
El equipo de Herrera ya empezó el semestre el pasado sábado goleando 3-0 a Envigado, en la ida de la fase 1B de la Copa Colombia.
En la Liga I-2026, en el duelo que tuvieron en el General Santander, los albos ganaron 2-1 con doblete de Dayro, mientras que Jaime Peralta descontó.
La obligación del fronterizo es sumar en una cancha en la que no gana desde febrero 2019 cuando se impuso 2-1 con tantos de Javier López y Jhon ‘Goma’ Hernández.
Las salidas
En la ventana de transferencias, Cúcuta Deportivo presentó un total de 12 salidas de su plantel, teniendo 10 bajas de jugadores inscritos y dos de ellos que no participaron en el primer semestre (el arquero Alejandro Velásquez y el defensor central Luis Payares).
La lista es liderada por el delantero colombo-venezolano Luifer Hernández, quien anotó seis goles y fue fichado por Puebla de México. Como atacantes también marcharon Eduar Arizalas (Águilas Doradas), Omar Albornoz (Atlético Bucaramanga), Frank Castañeda (Llaneros) y Jhon Valencia.
Del mediocampo, no continuaron Santiago Orozco (Deportes Quindío) y Agustín Cano (Real Cundinamarca).
De la línea defensiva se fueron el lateral derecho Armando Ballesteros, y los centrales Brayan Córdoba (América de Cali) y Sebastián Rodríguez.
Las llegadas
Justo antes de terminar el primer semestre, Richard Páez aseguró que no continuaría como timonel si la dirigencia no contrataba futbolistas en los puestos que solicitase. De momento, el experimentado seleccionador aceptó lo que han fichado y está a la espera de cómo se resuelve la llegada del delantero Carlos Bacca y el lateral Luis Mina.
La lista de fichajes confirmados está compuesta por seis jugadores, sin ser alguno de ellos talentos rimbombantes, pero sí con la capacidad de aportarle al plantel.
En la defensa llegó el veterano central argentino Hernán Lópes (desde Águilas Doradas); en la primera línea del mediocampo Carlos ‘Neneco’ Rentería (estaba en Chipre) y Samir Mayo (Internacional de Bogotá); así como los extremos Jader Manyoma (Independiente Valle del Cauca), Gustavo Torres (Deportivo Pereira) y Marlon Carabalí (Barranquilla FC).
La base
Como plantel base se logró la continuidad de jugadores como Jaime Peralta (delantero) y Lucas Ríos (volante), quienes parecían estar cerca de salir.
En el arco continuó el argentino Federico Abadía acompañado por el antioqueño Juan David Ramírez; en la defensa el gaucho Diego Calcaterra, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Mauricio Duarte, Joao Abonía y Sebastián Támara (usado como lateral derecho); en el mediocampo Víctor Mejía, Kevin Londoño, Diego Ceballos, Ríos y Léider Berdugo; y en el frente Peralta y Jhonathan Agudelo.
Como juveniles, que se les tuvo en cuenta en la pretemporada, están el defensor Leison Ochoa, los volantes Dayan Pérez y Santiago Velásquez, y los atacantes Hassler Beltrán y Breynner Rodríguez.
La pretemporada
El representante de Norte de Santander inició sus trabajos de pretemporada a mediados de junio y afrontó un cuadrangular amistoso en Bucaramanga y recibió a Estudiantes de Mérida.
En el estadio Américo Montanini cayó 1-3 ante cuadro local y en el Álvaro Gómez Hurtado de Floridablanca empató 0-0 con Real Santander y venció 3-2 a Alianza FC.
En el compromiso contra el equipo venezolano, celebrado en el General Santander, la igualdad fue 0-0.
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