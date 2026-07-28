Con la lectura del bando quedó inaugurada la Feria de Cúcuta 2026 ¡Qué Belleza, mano!

Con la lectura del bando, a cargo de la secretaria de Cultura, Maribel García, quedó oficialmente inaugurada la Feria de Cúcuta 2026, que este año se desarrolla bajo el lema "¡Qué belleza, mano!" y llega con una programación que reúne actividades culturales, deportivas, artísticas y gastronómicas para todos los públicos.

El acto, realizado en la plazoleta del parque Santander, congregó a autoridades municipales, representantes de distintos sectores de la ciudad, artistas y numerosos ciudadanos que presenciaron una muestra de comparsas, bandas músico-marciales y presentaciones folclóricas, acompañadas por las candidatas comunales al reinado de la feria.

Con este evento comenzó oficialmente la agenda de las principales festividades de la capital nortesantandereana, cuya programación incluye festivales musicales, encuentros deportivos, desfiles de carrozas, vehículos clásicos, motocicletas y bicicletas antiguas, además de dos conciertos gratuitos que se realizarán en El Malecón, en el sector de Las Cascadas.

Durante la lectura del bando, la secretaria de Cultura hizo una invitación a los cucuteños para participar activamente en la programación y disfrutar de las actividades organizadas para esta edición de la feria.

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La funcionaria destacó que la ciudad recibirá delegaciones de reconocidas festividades nacionales e internacionales, entre ellas comparsas provenientes de Pasto, Barranquilla y Brasil, así como la participación de silleteros de la Feria de las Flores de Medellín, quienes harán parte de los desfiles programados.

Por su parte, el alcalde Jorge Acevedo Peñaloza señaló que uno de los principales objetivos de la feria es consolidar a Cúcuta como un destino turístico y fortalecer la identidad de la ciudad.