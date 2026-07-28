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Con la lectura del bando quedó inaugurada la Feria de Cúcuta 2026 ¡Qué Belleza, mano!
El bando también convocó a los habitantes de la ciudad a convertirse en anfitriones de quienes llegarán durante las festividades, promoviendo una imagen de hospitalidad, convivencia y sentido de pertenencia.
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orlando.carvajal
Muestras de las comparsas que desfilarán el viernes se observaron ayer en la lectura del bando/Foto Carlos Ramírez/La Opinión
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Martes, 28 de Julio de 2026

Con la lectura del bando, a cargo de la secretaria de Cultura, Maribel García, quedó oficialmente inaugurada la Feria de Cúcuta 2026, que este año se desarrolla bajo el lema "¡Qué belleza, mano!" y llega con una programación que reúne actividades culturales, deportivas, artísticas y gastronómicas para todos los públicos.

El acto, realizado en la plazoleta del parque Santander, congregó a autoridades municipales, representantes de distintos sectores de la ciudad, artistas y numerosos ciudadanos que presenciaron una muestra de comparsas, bandas músico-marciales y presentaciones folclóricas, acompañadas por las candidatas comunales al reinado de la feria.

Con este evento comenzó oficialmente la agenda de las principales festividades de la capital nortesantandereana, cuya programación incluye festivales musicales, encuentros deportivos, desfiles de carrozas, vehículos clásicos, motocicletas y bicicletas antiguas, además de dos conciertos gratuitos que se realizarán en El Malecón, en el sector de Las Cascadas.

Durante la lectura del bando, la secretaria de Cultura hizo una invitación a los cucuteños para participar activamente en la programación y disfrutar de las actividades organizadas para esta edición de la feria.

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La funcionaria destacó que la ciudad recibirá delegaciones de reconocidas festividades nacionales e internacionales, entre ellas comparsas provenientes de Pasto, Barranquilla y Brasil, así como la participación de silleteros de la Feria de las Flores de Medellín, quienes harán parte de los desfiles programados.

Por su parte, el alcalde Jorge Acevedo Peñaloza señaló que uno de los principales objetivos de la feria es consolidar a Cúcuta como un destino turístico y fortalecer la identidad de la ciudad.

Candidatas al reinado de la Feria de Cúcuta/Foto Carlos Ramírez/La Opinión
 
Prohibido aburrirse

"La consigna de esta edición de la Feria es mostrar la belleza de Cúcuta en todo su esplendor y seguir posicionando nuestra ciudad como un destino turístico para los colombianos", manifestó el mandatario.

El bando también convocó a los habitantes de la ciudad a convertirse en anfitriones de quienes llegarán durante las festividades, promoviendo una imagen de hospitalidad, convivencia y sentido de pertenencia. “Prohibido aburrirse”, advirtió Acevedo.

La organización de la feria está a cargo de la Secretaría de Cultura, liderada por Maribel García; la Jefatura de Turismo de Cúcuta, dirigida por Liliana Suárez Carrillo; la empresa Go Colombia, bajo la dirección de Ronald Panchá, y la Gestora Social del municipio, Alix Elvira Peñaloza Barrientos.

Lectura del bando de la Feria de Cúcuta ¡Qué belleza, mano!/Foto Carlos Ramírez/La Opinión
 
Grandes sorpresas

 

Imagen eliminada.

 

La administración municipal informó que la programación fue diseñada para promover la integración familiar, fortalecer la oferta cultural y dinamizar la economía local mediante la llegada de visitantes y el impulso a los emprendimientos de la ciudad.

Las actividades centrales comenzarán el jueves 30 de julio, a partir de las 3:00 de la tarde, con el desfile de carros, motocicletas y bicicletas antiguas, que recorrerá las principales vías del centro de la ciudad.

Al finalizar el recorrido se realizará un concierto gratuito con la participación de Luis Alfonso, Giancarlos Centeno, Rafa Pérez, Martínez y la artista cucuteña Natalia Arenas.

La programación continuará el viernes 31 de julio, también desde las 3:00 de la tarde, con el tradicional desfile de comparsas y carrozas, en el que participarán delegaciones de diferentes carnavales y festividades nacionales e internacionales.

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La jornada concluirá con otro concierto gratuito, encabezado por el artista internacional Dálmata, acompañado por los intérpretes colombianos Jessi Uribe, Ciro Quiñónez y el cantante cucuteño Martín Elías Jr.

Con esta programación, la Alcaldía busca consolidar la Feria de Cúcuta como uno de los principales eventos culturales y turísticos del oriente colombiano, fortaleciendo el comercio, impulsando el turismo y proyectando una imagen positiva de la ciudad ante los miles de visitantes que se esperan durante las festividades.

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