Minhacienda designa temporalmente a Javier Pava como gerente del Fondo Adaptación

El Ministerio de Hacienda, mediante la resolución 1697 del 2026, designó de manera temporal a Javier Pava Sánchez, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), como gerente del Fondo Adaptación, en reemplazo de Angie Rodríguez, a quien el presidente, Gustavo Petro, pidió más temprano que la destituyeran, tras acusaciones de presuntos actos de corrupción en su gobierno y denuncias de supuestas amenazas.



La cartera de Hacienda argumentó que la designación de Pava Sánchez se daba en razón a la vacancia por cuenta de "la incapacidad médica de la titular del cargo".



"Con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones del empleo mientras se encuentra en incapacidad su titular, se dispondrá la designación en encargo interinstitucional de un servidor público proveniente de otra entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de conformidad con las normas vigentes en materia de encargo", precisó la resolución.



El mandatario pidió en la mañana de este lunes al ministro de Hacienda, Germán Ávila, que declarará insubsistente a Rodríguez como directora del Fondo de Adaptación, quien denunció a medios locales de supuestas amenazas en su contra y presunto actos de corrupción del gobierno al que pertenece y en el que ocupó la dirección del Dapre.

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Más temprano y desde su cuenta de X, Petro aseguró que Rodríguez es una paciente psiquiátrica y publicó, violando la reserva que tiene la información médica, una incapacidad que Rodríguez habría pedido de su cargo por razones psiquiátricas.



"Aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente psiquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia pero no investiga", manifestó el mandatario.



Rodríguez denunció presuntos actos de corrupción que involucran a Juliana Guerrero, que, de acuerdo con una publicación de la revista Semana, habría exigido pagos de sumas de dinero a empresarios interesados en obtener contratos del Estado, a cambio de una supuesta intermediación con el Ministerio de Vivienda.



Los contratos nunca se habrían firmado, pero Guerrero y su hermana Verónica se habrían quedado con grandes sumas de dinero.



Pese a las denuncias, Petro continuó defendiendo a Guerrero y aseguró que empresarios habrían tratado de corromperla. Además, aseguró que la denuncia era prueba de que los controles en su gobierno habían funcionado.



En la discusión terció el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien telefoneó a Rodríguez, que le habría comunicado supuestas amenazas por sus revelaciones hechas a Noticias RCN sobre la corrupción en el gobierno Petro y el intento de querer trasladar irregularmente un billón de pesos del presupuesto de la entidad a su cargo.



“Ella nos confirmó que ha sido amenazada y se le ha exigido silencio. Se ha negado a autorizar el traslado de más de un billón de pesos del Fondo de Adaptación”, señaló Lara.



Ante esto, Lara les hizo un llamado a todos los funcionarios del Fondo de Adaptación para que “no obedezcan las órdenes espurias que se estén impartiendo desde la Presidencia de la República. No se presten para desviar recursos públicos”.

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