No sean brutos: Petro cuestiona llamada entre Rodrigo Lara y Angie Rodríguez

Con fuertes críticas, el presidente Gustavo Petro se pronunció ante la intervención del gobierno electo de Abelardo de la Espriella ante las denuncias de Angie Rodríguez, actualmente gerente del Fondo de Adaptación.

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"Que Rodrigo Lara no se embrutezca por sectarismo político en su ascenso al fascismo", cuestionó Petro, tras conocerse el diálogo entre el ministro del Interior designado y Rodríguez.



El mandatario cuestionó que Lara hiciera un llamado a todos los funcionarios del Fondo de Adaptación para que frenen las decisiones del actual Gobierno y las presuntas desviaciones de recursos públicos.



"¿Cómo se le ocurre que en una emergencia sobreviviente de crisis climática en la forma de mega sequía para diciembre no se puedan trasladar recursos del fondo de adaptación hacia el agua potable que será escasa y puede matar en esos meses de diciembre a marzo entrantes", señaló Petro.

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El Presidente acusó de ser "bruto y estúpido" al Ministro entrante, al insistir en que no se puede hacer caso a una persona como Rodríguez "que sufre de viudez del poder y quiere seguir ganando de un buen sueldo sin hacer nada".

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“Escuda sus planes ocultos con el billón de pesos del fondo con ataques a otras mujeres a veces ignorantes, no sabe de quién habla. El todo es salvar el puesto y las camionetas para su familia, y el sectarismo ciego y embrutecedora del próximo gobierno cae en la trampa estúpida”, insistió en sus críticas el mandatario.



En su duro mensaje insistió en que mantendrá su facultad de Presidente de actuar con base en la prioridad legal para priorizar el agua potable y la comida, en medio del tiempo de sequía que viene para el país en los próximos meses.



"Es casi de sentido común, pero el odio y el oportunismo sin moral alguna, embrutecen”, concluyó Petro.



Lara aseguró que después del 7 de agosto priorizará la protección de Angie Rodríguez, en medio de estas denuncias, supuestas amenazas de muerte y hasta declaraciones de insubsistencia y de acusaciones que involucran al gobierno saliente.

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