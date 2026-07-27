No defiendas lo indefendible: exesposa e hija de Petro critican su respaldo a Juliana Guerrero

Familiares del presidente, Gustavo Petro, cuestionaron este lunes su posición de defensa hacia Juliana Guerrero, pese a las múltiples señalamientos mediáticos e investigaciones en órganos judiciales por presuntos actos corrupción en el gobierno.



Desde acusaciones por diplomas falsos para acceder a cargos del Estado y hasta ser involucrada en una presunta red de gestión de contratos y coimas dentro del gobierno. Sin embargo, el mandatario insistió en la defensa de Guerrero y su hermana.



Ante este panorama, Mary Luz Herrán, exesposa de Petro cuestionó la posición del mandatario, señalando en que está mezclando lo personal con lo profesional en esta defensa de la joven.



"Te he apoyado en el 99% de tus aciertos y desaciertos. Te he apoyado hasta en medio de tus olvidos. Hoy es imposible apoyarte cuando tú mismo me decías que es la razón, la que está por encima del corazón. Que debíamos separar lo personal de lo político”, señaló Herrán.



Y agregó que "pero fallaste en esto último, no hemos dado toda nuestra vida, no perdí mi libertad siendo adolescente en una cárcel para tener que ver lo que pasa ahora”.

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En su mensaje público, la exesposa del Presidente le hizo un llamado a que no defienda a Guerrero, tras sus acusaciones de corrupción, insistiendo además que las luchas que defienden están siendo manchadas por la defensa de personas que no lo merecen.



"Si las Guerrero deben pagar por sus actos que lo hagan. No defiendas lo indefendible. Las luchas de todos no pueden quedar lapidadas por acciones inmaduras e irresponsables de jóvenes que se aprovecharon de ti y de varios cercanos", afirmó.



Herrán cerró su mensaje asegurando que "las acciones y los errores se deben reconocer. Dejo hasta acá… no digo más, porque cada palabra duele".



Tal es el nivel de cuestionamientos contra Guerrero y el misterio del porqué de la férrea defensa de Petro, que incluso Andrea Petro, una de las hijas del mandatario también cuestionó estas acciones.



Según las palabras expresadas por la hija del mandatario este lunes Guerrero debe responder ante la justicia y asumir las consecuencias de sus actos.



“La aparente desfachatez con la que actuaron resulta tan grave como los presuntos hechos que hoy investiga la justicia. Las Guerrero deberán responder ante las autoridades. Si las conductas se comprueban, tendrán que asumir todas las consecuencias. Nadie está por encima de la ley”, cuestionó.



Ante este nuevo escándalo, Guerrero renunció de manera irrevocable a su cargo como delegada del Presidente ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.



Guerrero aseguró que tomó la decisión tras las denuncias sobre su posible ofrecimiento a empresarios de intervenir, a cambio de cuantiosas sumas de dinero, para que les fueran asignados contratos en el Ministerio de Vivienda y otras entidades.



En ese sentido aseguró que dedicará su tiempo a defenderse de las acusaciones que pesan en su contra y "enfrentaré esas investigaciones ante las autoridades competentes y dentro del marco institucional, compareceré de manera personal y atenderé cada citación que se me formule", afirmó.

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