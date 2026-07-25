Reanudan operaciones de Satena en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña

Impacto para el Catatumbo
El alcalde Emiro Cañizares Plata resaltó que la continuidad de la operación de Satena es fundamental para el desarrollo económico y social de Ocaña y de toda la subregión del Catatumbo.
El mandatario explicó que, una vez conoció la suspensión de los vuelos, sostuvo conversaciones con el presidente de Satena, mayor general Óscar Zuluaga, y con la ministra de Transporte para exponer las consecuencias que tendría la medida en una de las zonas más afectadas por los problemas de orden público.
"Nos costó mucho que el Gobierno nacional volviera la mirada hacia esta región y no era conveniente suspender el servicio de un momento a otro. Entendemos que existen razones de seguridad, pero era necesario adoptar medidas que permitieran mantener la operación", manifestó.
Según el alcalde, las gestiones realizadas en Bogotá permitieron garantizar la continuidad de la ruta Ocaña-Cúcuta-Medellín y viceversa. Además, destacó la acogida que ha tenido el servicio.
"La mayoría de los tiquetes para los próximos meses ya están reservados, lo que demuestra la importancia de esta ruta para la provincia y el Catatumbo", afirmó.
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Finalmente, anunció que el próximo 15 de agosto el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, visitará Ocaña junto con la cúpula militar para evaluar la situación de seguridad y analizar nuevas acciones para la región.