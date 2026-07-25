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Reanudan operaciones de Satena en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña
Satena retomará su itinerario comercial regular a partir del lunes 27 de julio.
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jsarabia
La aerolínea Satena reanuda los vuelos hacia el municipio de Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Sábado, 25 de Julio de 2026

Tras un Consejo Extraordinario de Seguridad Aeroportuaria, las autoridades levantaron la restricción operacional del Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña y autorizaron la reanudación de los vuelos, luego de verificar las condiciones de seguridad en la terminal aérea.

La decisión fue adoptada durante una reunión encabezada por el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, con la participación de la Aeronáutica Civil, el Ministerio Público, la Gobernación de Norte de Santander, Satena, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Desde el viernes 24 de julio de 2026, el aeropuerto volvió a operar. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, fue uno de los primeros pasajeros en aterrizar en la terminal, con lo que se reactivó oficialmente la operación aérea.

Satena retomará su itinerario comercial regular a partir del lunes 27 de julio, restableciendo las rutas desde y hacia Ocaña.

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El secretario de Gobierno municipal, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, invitó a la ciudadanía a utilizar los servicios de la aerolínea, al considerar que su operación fortalece la conectividad aérea, impulsa el turismo y favorece el desarrollo económico de la subregión del Catatumbo.

La aerolínea Satena reanuda los vuelos hacia el municipio de Ocaña.
 
Gestiones permitieron levantar la restricción

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, coronel (r) George Quintero, explicó que, tras varias reuniones con la Aeronáutica Civil, fue posible superar las situaciones que motivaron la suspensión temporal de las operaciones.

"Gracias a las gestiones adelantadas y al trabajo conjunto con las autoridades se logró restablecer la operación del aeropuerto, un activo estratégico para la región", afirmó.

El funcionario indicó que la autorización permitió el aterrizaje del gobernador en la terminal y confirmó que, desde el lunes, se reanudarán las frecuencias comerciales de la ruta Medellín-Cúcuta-Ocaña y viceversa.

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Añadió que la reactivación del servicio contribuirá a fortalecer la dinámica comercial y el desarrollo económico del Catatumbo.

La aerolínea Satena reanuda los vuelos hacia el municipio de Ocaña.
 
Un servicio clave para la provincia

La suspensión de las operaciones había sido decretada el pasado 20 de julio debido a información de inteligencia sobre posibles amenazas contra la terminal aérea.

El exdiputado de Norte de Santander, Mario Alfonso Echávez Elam, destacó la importancia de la reapertura del aeropuerto para los habitantes de la provincia.

"Solo estaban autorizadas las operaciones militares y el aeropuerto permanecía cerrado para los vuelos civiles. Afortunadamente vuelve a abrirse esta alternativa de transporte para muchos ocañeros que prefieren no viajar por carretera debido a las condiciones de seguridad", señaló.

Echávez también planteó la necesidad de ampliar la capacidad operativa de la terminal para facilitar la llegada de aeronaves con mayor número de pasajeros.

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"La idea es contar con aviones de mayor capacidad que permitan reducir el costo de los tiquetes y hacer más accesible el transporte aéreo", indicó.

La aerolínea Satena reanuda los vuelos hacia el municipio de Ocaña.
 
Impacto para el Catatumbo

El alcalde Emiro Cañizares Plata resaltó que la continuidad de la operación de Satena es fundamental para el desarrollo económico y social de Ocaña y de toda la subregión del Catatumbo.

El mandatario explicó que, una vez conoció la suspensión de los vuelos, sostuvo conversaciones con el presidente de Satena, mayor general Óscar Zuluaga, y con la ministra de Transporte para exponer las consecuencias que tendría la medida en una de las zonas más afectadas por los problemas de orden público.

"Nos costó mucho que el Gobierno nacional volviera la mirada hacia esta región y no era conveniente suspender el servicio de un momento a otro. Entendemos que existen razones de seguridad, pero era necesario adoptar medidas que permitieran mantener la operación", manifestó.

Según el alcalde, las gestiones realizadas en Bogotá permitieron garantizar la continuidad de la ruta Ocaña-Cúcuta-Medellín y viceversa. Además, destacó la acogida que ha tenido el servicio.

"La mayoría de los tiquetes para los próximos meses ya están reservados, lo que demuestra la importancia de esta ruta para la provincia y el Catatumbo", afirmó.

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Finalmente, anunció que el próximo 15 de agosto el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, visitará Ocaña junto con la cúpula militar para evaluar la situación de seguridad y analizar nuevas acciones para la región.

La aerolínea Satena reanuda los vuelos hacia el municipio de Ocaña.

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