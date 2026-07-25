Reanudan operaciones de Satena en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña

Tras un Consejo Extraordinario de Seguridad Aeroportuaria, las autoridades levantaron la restricción operacional del Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña y autorizaron la reanudación de los vuelos, luego de verificar las condiciones de seguridad en la terminal aérea.

La decisión fue adoptada durante una reunión encabezada por el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, con la participación de la Aeronáutica Civil, el Ministerio Público, la Gobernación de Norte de Santander, Satena, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Desde el viernes 24 de julio de 2026, el aeropuerto volvió a operar. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, fue uno de los primeros pasajeros en aterrizar en la terminal, con lo que se reactivó oficialmente la operación aérea.

Satena retomará su itinerario comercial regular a partir del lunes 27 de julio, restableciendo las rutas desde y hacia Ocaña.

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El secretario de Gobierno municipal, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, invitó a la ciudadanía a utilizar los servicios de la aerolínea, al considerar que su operación fortalece la conectividad aérea, impulsa el turismo y favorece el desarrollo económico de la subregión del Catatumbo.