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Vías de acceso al mercado de Ocaña no aguantan un hueco más
Tráfico pesado deteriora las calzadas y líderes exigen el arreglo de las calles.
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Moradores de los barrios aledaños a la plaza de mercado de Ocaña reclaman la reposición de pavimentos.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Jueves, 16 de Julio de 2026

Deterioradas se encuentran las principales vías de acceso a la plaza de mercado de Ocaña, y los habitantes exigen la recuperación de las calles.

El paso frecuente de vehículos pesados causa daños en el sistema hidrosanitario y el hundimiento de la calzada en el barrio San Cayetano. Una situación similar se registra en sectores como La Rotina y Llano Echávez, donde también se presentan dificultades de movilidad.

Los afectados reclaman a la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (Espo) revisar las redes de acueducto y alcantarillado para que la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda proceda con la recuperación de la carpeta asfáltica.

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Exigen a la Secretaría de Movilidad y Tránsito realizar un estudio para desviar el tránsito de los camiones de carga, debido a que los tramos son angostos y, al tomar las curvas, se generan frecuentes congestiones.
 

Moradores de los barrios aledaños a la plaza de mercado de Ocaña reclaman la reposición de pavimentos.

El comerciante Gabriel Díaz solicitó a la administración municipal poner en marcha un proyecto integral para recuperar todo el anillo vial que circunda la plaza de mercado. “En San Cayetano las calles se están hundiendo. Es un problema recurrente. Se ha planteado la reposición de todas las tuberías con el fin de compactar adecuadamente el terreno y posteriormente ejecutar la pavimentación”.

También denunció problemas de saneamiento básico y ambiental por los olores nauseabundos que se perciben en el sector de La Rotina, ocasionados por vertimientos de aguas residuales y canales de aguas lluvias que aún no han sido intervenidos.

Se debe intervenir todo el tramo, desviar el tráfico vehicular para instalar las nuevas redes y recuperar la calzada. Cada entidad debe aportar para rehabilitar las vías alternas de acceso al mercado”, precisó.

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La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Llano Echávez, Astrid Vergel, reclamó una intervención prioritaria en estos sectores, debido a que las vías soportan el constante tránsito de vehículos que ingresan y evacúan productos agrícolas y víveres. “En primera instancia se debe realizar el cambio de las redes hidrosanitarias, que llevan más de 50 años construidas en asbesto cemento”, manifestó.

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Moradores de los barrios aledaños a la plaza de mercado de Ocaña reclaman la reposición de pavimentos.
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