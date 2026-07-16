Vías de acceso al mercado de Ocaña no aguantan un hueco más

Deterioradas se encuentran las principales vías de acceso a la plaza de mercado de Ocaña, y los habitantes exigen la recuperación de las calles.

El paso frecuente de vehículos pesados causa daños en el sistema hidrosanitario y el hundimiento de la calzada en el barrio San Cayetano. Una situación similar se registra en sectores como La Rotina y Llano Echávez, donde también se presentan dificultades de movilidad.

Los afectados reclaman a la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (Espo) revisar las redes de acueducto y alcantarillado para que la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda proceda con la recuperación de la carpeta asfáltica.

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Exigen a la Secretaría de Movilidad y Tránsito realizar un estudio para desviar el tránsito de los camiones de carga, debido a que los tramos son angostos y, al tomar las curvas, se generan frecuentes congestiones.

