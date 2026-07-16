Vías de acceso al mercado de Ocaña no aguantan un hueco más

El comerciante Gabriel Díaz solicitó a la administración municipal poner en marcha un proyecto integral para recuperar todo el anillo vial que circunda la plaza de mercado. “En San Cayetano las calles se están hundiendo. Es un problema recurrente. Se ha planteado la reposición de todas las tuberías con el fin de compactar adecuadamente el terreno y posteriormente ejecutar la pavimentación”.
También denunció problemas de saneamiento básico y ambiental por los olores nauseabundos que se perciben en el sector de La Rotina, ocasionados por vertimientos de aguas residuales y canales de aguas lluvias que aún no han sido intervenidos.
“Se debe intervenir todo el tramo, desviar el tráfico vehicular para instalar las nuevas redes y recuperar la calzada. Cada entidad debe aportar para rehabilitar las vías alternas de acceso al mercado”, precisó.
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La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Llano Echávez, Astrid Vergel, reclamó una intervención prioritaria en estos sectores, debido a que las vías soportan el constante tránsito de vehículos que ingresan y evacúan productos agrícolas y víveres. “En primera instancia se debe realizar el cambio de las redes hidrosanitarias, que llevan más de 50 años construidas en asbesto cemento”, manifestó.
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