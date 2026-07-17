Alcalde de Chinácota denuncia que están construyendo vías en Iscalá sin permisos

La construcción de una carretera en la vereda Iscalá Norte, en zona rural de Chinácota, tiene desatada una controversia entre la administración municipal, funcionarios de la misma administración municipal y la comunidad, luego de que el alcalde Ramiro Luna denunciara la presunta ejecución de obras sin autorización ambiental que, según afirmó, han provocado la tala de bosque nativo y la intervención de áreas cercanas a fuentes hídricas.

La alerta surgió tras una denuncia presentada por habitantes de la vereda, quienes solicitaron la suspensión inmediata de los trabajos al advertir la presencia de maquinaria pesada y el avance de movimientos de tierra en un sector considerado ambientalmente sensible.

“Fuimos alertados de dos intervenciones acá en el área de Iscalá, donde maquinaria no autorizada está haciendo intervención y tala indebida de bosques y árboles nativos”, manifestó el mandatario.

Lea aquí: Delincuentes robaron el cableado de la nueva antena de la emisora comunitaria de Pamplonita

Luna anunció la apertura de investigaciones para establecer quién autorizó las obras y determinar si existieron irregularidades en la expedición de permisos.

“Vamos a investigar cómo fueron estos permisos y quién está haciendo estas intervenciones. Vamos también a dar aviso a Corponor y vamos a sancionar a las personas que están actuando de esta manera, dañando la naturaleza de Chinácota y avanzando en procesos que no tienen autorización”, afirmó.

El alcalde también advirtió que, de encontrarse responsabilidad de servidores públicos, se iniciarán las actuaciones disciplinarias correspondientes.

“Si hay funcionarios involucrados en esto, también les vamos a aplicar las sanciones respectivas. No vamos a permitir que se siga avanzando en urbanizaciones, apertura de vías o movimientos de tierra sin los permisos y sin las condiciones de protección de las áreas ambientales de Chinácota”, señaló.



Versiones encontradas

Mientras el alcalde sostiene que las intervenciones carecen de autorización, el secretario de Control Urbano, Cristian Mauricio Rodríguez, entregó una versión diferente sobre la apertura de la vía.

Lea también: ¿Cuándo reabrirán el puente Francisco de Paula Santander entre Cúcuta y Ureña? Así avanzan las obras

El funcionario explicó que los trabajos corresponden a una vía interna de una finca ubicada en la vereda Iscalá Norte, de propiedad de un ciudadano identificado como Hernán, y aseguró que, según la información que conoce, la autorización urbanística fue expedida por la Secretaría de Planeación.

“Según tengo entendido, el propietario de la finca cuenta con autorización de la Alcaldía para la apertura de la vía”, indicó Rodríguez.

Sin embargo, precisó que la administración desconoce si existe autorización ambiental para la intervención de la cobertura vegetal.

“Lo que sí se desconoce es el tema con Corponor. No conocemos si la corporación emitió permisos para talas o intervención de bosque en la zona de Iscalá”, agregó.