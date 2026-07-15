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CENS anuncia cortes programados de energía este viernes 17 de julio en siete municipios de Norte de Santander
Las suspensiones del servicio obedecen a trabajos en la Subestación Convención. Habrá interrupciones de hasta ocho horas en algunos sectores y dos cortes breves de 15 minutos en otros.
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dsifontes
Sistema de energía. / Foto Archivo
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Miércoles, 15 de Julio de 2026

La empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), del Grupo EPM, informó que este viernes 17 de julio de 2026 realizará desconexiones programadas del servicio de energía en varios municipios de Norte de Santander, debido a trabajos de mantenimiento en la Subestación Convención.

De acuerdo con la empresa, las labores buscan mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y requerirán la suspensión del servicio en diferentes horarios y sectores.

Cortes de hasta ocho horas

Entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, aproximadamente, estarán sin servicio:

  • Convención: todo el casco urbano y la zona rural (corregimientos y veredas).
  • Teorama: todo el casco urbano y la zona rural.
  • San Calixto: todo el casco urbano y la zona rural.
  • El Carmen: todo el casco urbano.

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Además, habrá afectaciones en sectores específicos de:

  • Hacarí: Agua Blanca, Bélgica, Buena Suerte, Buenos Aires, Castrillón, El Brillante, El Cerro, El Cobre, El Líbano, Filo Real, Guaimaral, La Horqueta, La Laguna, La Loma, La Madera, La Pacheca, Limoncitos, Manzanares, Maracaibo, Mesa de Lagunetas, Mesitas, Palo Cruzal, Pinzón Castilla, Platillos, San Bernardo, San Cayetano, San Miguel, San Pablo, Santa Marta y Zona Reserva.
  • Ocaña: Asentamiento Humano Villa Nueva, El Carmen, Guasiles Norte, Monte Verde, Obregón, Cumana, Farache, Honduras, La Libertad, La Loma, La Ruidosa, La Soledad, La Junta, Santa Fe y La Floresta.
  • El Tarra: Martillo Alto y San Miguelito.
  • González (Cesar): Burbura, Buriurijama, Cerro Azul, Culebrita, El Chorrón, Estancia, Mata de Fique, Montera, Paramillo y Tequendama.
  • Aguachica (Cesar): Cerro Redondo, Cuesta Rica, El Playón y Villanueva.
  • La Gloria (Cesar): La Osa, San Pablo y Vega Grande.

Dos interrupciones de 15 minutos

CENS también anunció que habrá dos cortes breves, de aproximadamente 15 minutos cada uno, en los siguientes horarios:

  • Primera interrupción: entre las 6:00 a.m. y las 7:00 a.m.
  • Segunda interrupción: entre la 1:00 p.m. y las 2:00 p.m.

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Estos cortes afectarán:

  • El Tarra: todo el casco urbano y la zona rural.
  • El Carmen: Culebra, Delicias, El Salto, La Cuesta, La Troja, Oreguero, Santa Rita y Saragoza.
  • Ocaña: Montelíbano, 3 de Abril, La Esmeralda y La Motilandia.
  • Teorama: El Espejo, El Paso y Mata de Tilo.
  • San Calixto: La Cristalina y Santa Catalina.
  • La Gloria (Cesar): Agua Dulce y 20 de Febrero.

La empresa recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante la jornada y recordó que estos trabajos hacen parte de las acciones de mantenimiento para fortalecer la prestación del servicio de energía en la región.

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