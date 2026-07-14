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Argentina e Inglaterra se citan en un duelo con historia por un cupo a la final del Mundial 2026
Argentina e Inglaterra, este miércoles a las 2:00 p.m., definirán al rival de España en la final del Mundial 2026.
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gcontreras
Argentina vs Inglaterra
La opinión
La Opinión
Martes, 14 de Julio de 2026

En los cuartos de final del Mundial de 1986, celebrado en México, Argentina eliminó a Inglaterra al ganarle 2-1 con un doblete de Diego Armando Maradona, incluyendo un gol con la mano y otro eludiendo a cinco jugadores tras partir desde campo propio.

Ese duelo, dado cuatro años después de la guerra por las Malvinas, fue el punto de partida de una rivalidad que este miércoles, a partir de las 2:00 p.m., tendrá un nuevo episodio en Atlanta, en el marco de las semifinales de la nueva cita orbital.

Conozca:  ¡Finalista! España dominó y eliminó del Mundial 2026 a la favorita Francia

El gran antecedente de hace 40 años, torneo que terminó ganando la Albiceleste, está presente hoy y más para el combinado inglés que busca volver su segunda estrella Mundial teniendo como única la ganada en 1966.

Después del choque en Ciudad de México, estas dos selecciones se volvieron a encontrar –a nivel de Mundiales- en los octavos de final de Francia 1998 con victoria argentina en los penales (4-3) tras igualar 1-1 en el reglamentario; y en la fase de grupos de Corea-Japón 2002 con victoria inglesa (1-0). Antes, chocaron en Chile 1962 e Inglaterra 1966 con triunfos europeos (3-1 y 1-0).

Sin claro favorito

La semifinal de hoy no tiene un claro favorito. Ambas selecciones llegan a esta fase después de superar las diferentes instancias con bastante trabajo y sin ser arrolladores sobre sus rivales.

Argentina, Mundial 2026.

Argentina si bien cabalgó la fase de grupos (3-0 sobre Argelia, 2-0 ante Suiza y 3-1 contra Jordania), mientras que en las instancias de eliminación directa tuvo que batallar: en dieciseisavos venció 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra, en octavos a Egipto (3-2) remontándole un 2-0 y en cuartos a Suiza 3-1 también en la prórroga.

Inglaterra fue primera de su grupo luego de imponerse 4-2 ante Croacia, empatar 0-0 con Ghana y vencer 2-0 a Panamá. En 16vos le remontó a RD Congo (2-1), eliminó en octavos a México (3-2) y en cuartos superó 2-1 a Noruega, en un duelo que llegó a tiempo extra.

Argentina luchará por defender su corona

Los argentinos, a punta de su mentalidad, garra y genialidad de sus figuras, avanzaron y se mantienen como unos firmes candidatos al título.

Lionel Messi ha llevado la batuta del equipo siendo uno de los goleadores del campeonato (8) y el socio ideal de Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. Atrás, el mediocampo parece consolidado con Leandro Paredes, Rodrigo de Paul y Enzo Fernández.En el fondo las dudas están presentes con los centrales Cuti Romero y Lisandro Martínez, así como los laterales Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.

"Vamos a jugar contra una gran selección, que tiene un gran entrenador, al que aprecio y admiro mucho", comentó Lionel Scaloni, técnico argentino.

Las genialidades de la Albiceleste obligarán a que Inglaterra trate de contrarrestar los espacios dejados principalmente a Messi, quien es sinónimo de peligro con su capacidad de romper líneas, centrar y sacar remates desde cualquier distancia y/o ángulo.

Los únicos sudamericanos en competencia, previo al inicio de las semifinales, eran lo más goleadores del campeonato con 17.

Inglaterra, con una ofensiva potente

Pero, si Inglaterra deberá tener precauciones, Argentina no se queda atrás. Los dirigidos por Thomas Tuchel son equilibrados y con una capacidad de herir tanto por los carriles exteriores como interiores.

Con Jude Bellingham y Karry Kane, Inglaterra confía en dar el paso a los dieciseisavos en el Mundial 2026.

Su hombre estrella en la Copa es el volante Jude Bellingham, jugador que cumple en la creación, recuperación, apoyo en defensa y hasta con aportes de gol. Junto con Harry Kane son los goleadores del cuadro británico en el Mundial (6).

El equipo de los ‘Tres Leones’ cuentan con un frente temible: por el costado izquierdo aparece Anthony Gordon (nuevo jugador del Barcelona) mientras que por el derecho pueden actuar Bukayo Saka y/o Noni Madueke, y como nueve Kane, un artillero letal.

Los duelos por los costados serán claves en un juego del que se espera mucha fricción y por ende diferentes faltas.

Inglaterra busca aterrizar en una nueva final, tal como ocurrió en las últimas dos Eurocopas, mismas que terminó perdiendo ante Italia y España.

La FIFA prohibió el ingreso de banderas que tengan referencia a la guerra de las Malvinas para ambas hinchadas. 

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