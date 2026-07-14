Argentina e Inglaterra se citan en un duelo con historia por un cupo a la final del Mundial 2026

Argentina si bien cabalgó la fase de grupos (3-0 sobre Argelia, 2-0 ante Suiza y 3-1 contra Jordania), mientras que en las instancias de eliminación directa tuvo que batallar: en dieciseisavos venció 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra, en octavos a Egipto (3-2) remontándole un 2-0 y en cuartos a Suiza 3-1 también en la prórroga.
Inglaterra fue primera de su grupo luego de imponerse 4-2 ante Croacia, empatar 0-0 con Ghana y vencer 2-0 a Panamá. En 16vos le remontó a RD Congo (2-1), eliminó en octavos a México (3-2) y en cuartos superó 2-1 a Noruega, en un duelo que llegó a tiempo extra.
Argentina luchará por defender su corona
Los argentinos, a punta de su mentalidad, garra y genialidad de sus figuras, avanzaron y se mantienen como unos firmes candidatos al título.
Lionel Messi ha llevado la batuta del equipo siendo uno de los goleadores del campeonato (8) y el socio ideal de Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. Atrás, el mediocampo parece consolidado con Leandro Paredes, Rodrigo de Paul y Enzo Fernández.En el fondo las dudas están presentes con los centrales Cuti Romero y Lisandro Martínez, así como los laterales Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.
"Vamos a jugar contra una gran selección, que tiene un gran entrenador, al que aprecio y admiro mucho", comentó Lionel Scaloni, técnico argentino.
Las genialidades de la Albiceleste obligarán a que Inglaterra trate de contrarrestar los espacios dejados principalmente a Messi, quien es sinónimo de peligro con su capacidad de romper líneas, centrar y sacar remates desde cualquier distancia y/o ángulo.
Los únicos sudamericanos en competencia, previo al inicio de las semifinales, eran lo más goleadores del campeonato con 17.
Inglaterra, con una ofensiva potente
Pero, si Inglaterra deberá tener precauciones, Argentina no se queda atrás. Los dirigidos por Thomas Tuchel son equilibrados y con una capacidad de herir tanto por los carriles exteriores como interiores.