Argentina e Inglaterra se citan en un duelo con historia por un cupo a la final del Mundial 2026

En los cuartos de final del Mundial de 1986, celebrado en México, Argentina eliminó a Inglaterra al ganarle 2-1 con un doblete de Diego Armando Maradona, incluyendo un gol con la mano y otro eludiendo a cinco jugadores tras partir desde campo propio.

Ese duelo, dado cuatro años después de la guerra por las Malvinas, fue el punto de partida de una rivalidad que este miércoles, a partir de las 2:00 p.m., tendrá un nuevo episodio en Atlanta, en el marco de las semifinales de la nueva cita orbital.

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El gran antecedente de hace 40 años, torneo que terminó ganando la Albiceleste, está presente hoy y más para el combinado inglés que busca volver su segunda estrella Mundial teniendo como única la ganada en 1966.

Después del choque en Ciudad de México, estas dos selecciones se volvieron a encontrar –a nivel de Mundiales- en los octavos de final de Francia 1998 con victoria argentina en los penales (4-3) tras igualar 1-1 en el reglamentario; y en la fase de grupos de Corea-Japón 2002 con victoria inglesa (1-0). Antes, chocaron en Chile 1962 e Inglaterra 1966 con triunfos europeos (3-1 y 1-0).

Sin claro favorito

La semifinal de hoy no tiene un claro favorito. Ambas selecciones llegan a esta fase después de superar las diferentes instancias con bastante trabajo y sin ser arrolladores sobre sus rivales.