Cúcuta se prepara para recibir a las bandas marciales de exalumnos del país

La tradición, la disciplina y el sonido de los instrumentos volverán a tomarse las calles de Cúcuta. Este sábado 18 de julio, la ciudad será escenario del IV Festival Nacional de Bandas Marciales de Exalumnos que reunirá a delegaciones de diferentes regiones del país en una jornada de música, competencia y marcialidad.

La organización del evento en la capital nortesantandereana tiene un significado especial. La Banda Marcial de Exalumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús será la anfitriona, luego de coronarse campeona, el año pasado, en el tercer festival de bandas de exalumnos, realizado en Zipaquirá, Cundinamarca.

La obtención de este título permitió que el encuentro llegara a Cúcuta y dejó en manos de la banda de exalumnos la responsabilidad de avanzar en la organización de la actividad, que ya cuenta con la confirmación de delegaciones de varias regiones.

La concentración de las bandas comenzará a las 7:00 de la mañana en el Parque Santander, donde se desarrollará un acto protocolario con la presencia de autoridades locales. Desde este punto partirá el gran desfile por las principales calles de la ciudad.

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El recorrido avanzará por la calle 11 hasta la avenida 0 y allí tomará la Diagonal Santander hasta conectar con la calle 6 para finalmente llegar al Colegio La Salle, lugar donde se cumplirá la fase competitiva.

En horas de la tarde, las bandas mostrarán sus esquemas y coreografías ante el jurado, que tendrá la responsabilidad de evaluar cada demostración y definir a las agrupaciones ganadoras, además de entregar reconocimientos en diferentes categorías.

Un encuentro con cerca de 18 bandas

Fabián Cuadros, director e integrante de la Banda de Exalumnos del Sagrado Corazón de Jesús, explicó que se espera la participación de, al menos, 18 agrupaciones provenientes de diferentes lugares de Colombia.

Entre las delegaciones previstas se encuentran bandas de Arauca, Cundinamarca, La Guajira, Pamplona, Chinácota, Cúcuta, Tunja, Ubaté, Zipaquirá, Medellín, Saravena, Villa del Rosario y Cali. Además, los organizadores esperan confirmar la participación de dos bandas provenientes de Venezuela.

“Vamos a tener bandas invitadas que no competirán porque no pertenecen a las modalidades de bandas marciales tradicionales, pero harán parte del espectáculo”, precisó Cuadros.

La competencia tendrá dos modalidades: tradicional y tradicional B, cada una con su respectivo campeón. El evento se extenderá durante toda la jornada y se estima que finalice entre las 7:00 y 7:30 de la noche, cuando se conozcan los ganadores y se entreguen las diferentes distinciones y condecoraciones.

La Federación Colombiana de Bandas respaldará el proceso de evaluación. Para ello, se contará con jurados nacionales y locales, encargados de observar rigurosamente cada una de las presentaciones.

Daniel Jaimes, integrante de la banda, explicó que la evaluación comprende diferentes momentos de la participación de las agrupaciones. “Se califica la presentación inicial, el recorrido y la presentación del esquema o la coreografía”, indicó.

Los jurados también tendrán en cuenta aspectos como la musicalidad, la experticia de los integrantes, la pulcritud, la vestimenta, los instrumentos y la coordinación de cada formación. De igual manera, se entregarán reconocimientos a los mejores vientos, grupo de percusión, grupo de liras y mejor esquema.

Una tradición que vuelve a las calles

Más allá de la competencia, el encuentro busca destacar la tradición de las bandas marciales que durante décadas ha acompañado a Cúcuta y Norte de Santander. Para los organizadores, la realización del festival representa un reconocimiento no solo para la banda anfitriona y el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, sino también para una ciudad que ha mantenido una estrecha relación con este tipo de agrupaciones.

Cúcuta es reconocida por su tradición marcial y por contar con agrupaciones de larga trayectoria. Años atrás, las presentaciones de las bandas convocaban a cientos de ciudadanos que se volcaban a las calles para seguir los recorridos y observar las formaciones de sus integrantes.

El encuentro de este sábado será una oportunidad para revivir esa tradición y acercarla a nuevas generaciones. Cada formación, desplazamiento y esquema que se presente será el resultado de meses de preparación, esfuerzo y compromiso.

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