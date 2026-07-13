La biodiversidad encontró sus mejores retratos en la Fotomaratón Ruta de la Esperanza

La biodiversidad, la memoria y la fotografía se encontraron en la primera edición de la Fotomaratón Ruta de la Esperanza, una iniciativa liderada por Organización La Esperanza que invitó a la comunidad a recorrer sus Parques Culturales y de Memoria para descubrir y registrar, a través de sus cámaras, la riqueza natural que albergan estos espacios.

La actividad hizo parte del encuentro Ecosistemas que Sanan, una jornada orientada a generar reflexiones sobre el papel de las organizaciones en la construcción de territorios más sostenibles y resilientes, al tiempo que fortalecen el vínculo entre las personas y la naturaleza.

Uno de los principales atractivos del recorrido fue la diversidad de fauna presente en el parque. Aves de diferentes especies, ardillas e iguanas fueron algunos de los animales que captaron la atención de los participantes y se convirtieron en protagonistas de muchas de las imágenes presentadas al concurso.

Durante el evento también fue presentado oficialmente el Inventario Taxonómico Ecosistemas que Sanan, un trabajo desarrollado por la Universidad de Pamplona que permitió identificar y caracterizar las especies de flora y fauna presentes en estos espacios. Este estudio dio origen a la Ruta de la Esperanza, un recorrido de interpretación paisajística pensado para que visitantes y familias conozcan y valoren la biodiversidad del lugar.

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La Fotomaratón contó con varias categorías, lo que permitió la participación de fotógrafos con diferentes niveles de experiencia e, incluso, de niños, quienes también fueron premiados por su creatividad y capacidad de observar la naturaleza desde una mirada diferente.

La selección de las fotografías estuvo a cargo de un jurado integrado por reconocidos representantes de los sectores académico, ambiental, artístico y fotográfico: Margarita Contreras, rectora de Uniminuto Santanderes; Carolina Alvarado Rivera, directora comercial de La Opinión; los fotógrafos profesionales Juan Pablo Cohen y Luis Germán Gómez; Alicia Lozano, directora de Relacionamiento del Instituto Humboldt; Ana María Gamboa, directora de Latente Galería; y Erwin Echeverry, fundador de Pajareando.com.

Su experiencia y sensibilidad fueron fundamentales para escoger las imágenes que mejor reflejaron la esencia de la iniciativa.

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Los ganadores fueron Kathyuska Bravo, con Fisuras; Camila Valentina Blanco García, con Conexión Sagrada; Brando Niray Sánchez Toloza, con Pequeña Guardiana de la Vida; Jarlin Castro Soto, con Momento del Festín; Laura Elisabeth Agudelo Quintero, con Entre Hojas y Memoria; Viviana Katherine Pabón Quintana, con Florece a Pesar de Todo; Rodrigo Sandoval Cárdenas, con Guardiana del Tiempo; Jeremy Adrián Suárez Pabón, con La Fuerza de la Unión; Aarón David Pérez, con La Escurridiza; y Víctor Daniel Monserratte López, con Donde el Vuelo Encuentra Refugio.

Cada una de las fotografías evidenció que, más allá de la técnica, la observación y la paciencia fueron claves para capturar escenas únicas de la fauna y los paisajes presentes en la Ruta de la Esperanza, convirtiendo la fotografía en una herramienta para promover la conservación y la educación ambiental.

Con esta primera Fotomaratón, Organización La Esperanza reafirmó su propósito de acercar a la comunidad a la naturaleza y demostrar que la protección de los ecosistemas también puede construirse desde el arte, la observación y la participación ciudadana.

La iniciativa dejó, además, un mensaje claro: cada fotografía es una invitación a valorar la vida que habita estos espacios y a convertir la biodiversidad en un legado para las futuras generaciones.

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