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Hospital de Atalaya, doble calzada y seguridad: las prioridades del alcalde de Cúcuta ante el presidente electo
En el marco de la visita que realizará este miércoles el presidente electo, Abelardo de la Espriella, para dar inicio al empalme regional, el alcalde Jorge Acevedo presentará una agenda de proyectos estratégicos para la ciudad.
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dsifontes
PETICIONES A ABELARDO
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Miércoles, 8 de Julio de 2026

Con una agenda centrada en infraestructura, desarrollo económico y seguridad, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, anunció que presentará al presidente electo, Abelardo de la Espriella, una serie de proyectos considerados prioritarios para el futuro de la ciudad.

El mandatario local aseguró que la visita del próximo jefe de Estado representa una oportunidad para impulsar iniciativas que requieren el respaldo del Gobierno Nacional.

"Con mucha expectativa hoy con la presencia en Cúcuta de nuestro presidente Abelardo de la Espriella. Son temas importantes para tratar con él", manifestó Acevedo.

Entre las principales solicitudes está la culminación de la doble calzada entre Bucaramanga y Cúcuta, una obra que calificó como fundamental para mejorar la conectividad del departamento y fortalecer la competitividad de la región.

Lea además: Estas son las medidas adoptadas en Cúcuta por la visita de Abelardo de la Espriella para el primer empalme regional

Otro de los proyectos que llevará a la mesa es la conexión de Cúcuta al sistema nacional de gas, una iniciativa que, según explicó, permitiría impulsar el desarrollo industrial de la ciudad.

En materia de salud, el alcalde insistirá en la construcción del Hospital de Atalaya, proyecto que ya se encuentra radicado y en fase III, con una inversión cercana a los 170.000 millones de pesos.

"Es una de las obras que la ciudad de Cúcuta está necesitando", afirmó.

La agenda también incluye iniciativas para fortalecer el turismo, entre ellas el desarrollo de El Malecón y el Parque Extremo, proyectos que buscan ejecutarse con el apoyo del Fondo Nacional de Turismo (Fontur).

Acevedo señaló, además, que otro de los temas prioritarios será la realización del estudio de microzonificación sísmica, debido a que Cúcuta está ubicada sobre una importante falla geológica y registra antecedentes como el terremoto de 1875.

"Por eso la importancia de estar prevenidos y hacer este estudio de microzonificación", expresó.

Finalmente, el alcalde indicó que solicitará al presidente electo incluir a Cúcuta dentro del esquema de seguridad nacional, al considerar que este es uno de los principales reclamos de la ciudadanía.

"Esperamos que a partir de hoy Cúcuta sea incluida en el escudo de seguridad nacional. La seguridad es la prioridad de los cucuteños", concluyó.

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