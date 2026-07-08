Hospital de Atalaya, doble calzada y seguridad: las prioridades del alcalde de Cúcuta ante el presidente electo

Con una agenda centrada en infraestructura, desarrollo económico y seguridad, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, anunció que presentará al presidente electo, Abelardo de la Espriella, una serie de proyectos considerados prioritarios para el futuro de la ciudad.

El mandatario local aseguró que la visita del próximo jefe de Estado representa una oportunidad para impulsar iniciativas que requieren el respaldo del Gobierno Nacional.

"Con mucha expectativa hoy con la presencia en Cúcuta de nuestro presidente Abelardo de la Espriella. Son temas importantes para tratar con él", manifestó Acevedo.

Entre las principales solicitudes está la culminación de la doble calzada entre Bucaramanga y Cúcuta, una obra que calificó como fundamental para mejorar la conectividad del departamento y fortalecer la competitividad de la región.

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Otro de los proyectos que llevará a la mesa es la conexión de Cúcuta al sistema nacional de gas, una iniciativa que, según explicó, permitiría impulsar el desarrollo industrial de la ciudad.

En materia de salud, el alcalde insistirá en la construcción del Hospital de Atalaya, proyecto que ya se encuentra radicado y en fase III, con una inversión cercana a los 170.000 millones de pesos.

"Es una de las obras que la ciudad de Cúcuta está necesitando", afirmó.