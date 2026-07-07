Estas son las medidas adoptadas en Cúcuta por la visita de Abelardo de la Espriella para el primer empalme regional

Por motivo de la visita del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, programada para este miércoles 8 de julio en Cúcuta, la Alcaldía dio a conocer a través del Decreto 0211 del 6 de julio de 2026, las medidas temporales que regirán en relación al orden público.

Las restricciones empezarán desde la noche de este martes 7 de julio y algunas desde la medianoche.

Estas son las disposiciones principales:

Ley seca: desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. del miércoles 8 de julio, queda prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el municipio.

Prohibición al uso de drones: no será permitido el sobrevuelo de vehículos aéreos no tripulados desde las 6:00 p.m. de hoy martes 7 d julio hasta las 8:00 p.m. de mañana miércoles.

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Manifestaciones y eventos masivos: desde las 12:00 de la medianoche y las 6:00 p.m. de mañana miércoles estarán prohibidas las marchas, desfiles y demás actos que generen aglomeración alrededor de la ruta definida en el perímetro de seguridad de la Policía Metropolitana de Cúcuta y los sitios de la visita del presidente electo.

Transporte de carga: desde 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. de mañana se prohibirá el transporte de personas en platones o carrocerías, así como el tránsito de vehículos de tracción animal y el traslado de escombros.

Parrillero hombre en motocicletas: no se permitirá el acompañante hombre o mujer entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. del miércoles. La Fuerza Pública, organismos de socorro, empresas de seguridad autorizadas, personal de salud en servicio y funcionarios públicos en cumplimiento de sus funciones, estarán exentos de la medida.

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