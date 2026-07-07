Torremolinos, un barrio joven con diversos problemas por superar en Cúcuta

El barrio Torremolinos, en Cúcuta, cumple 19 años de fundado en 2026. De acuerdo con sus habitantes, el origen de este sector estuvo marcado por conflictos con la constructora.

Según explicó Álvaro González, presidente de la Junta de Acción Comunal, la constructora Molinos era la encargada de edificar las viviendas del sector. Sin embargo, al determinarse que la zona era de alto riesgo, las obras no continuaron.

“Debido a ello, un juez entregó los predios a los habitantes como compensación por el dinero perdido. A partir de ese momento se empezaron a construir las viviendas que existen hasta el día de hoy”, precisó González.

En cuanto a la comunidad que reside allí, el presidente de la Junta comentó que, en su mayoría, sus habitantes se han dedicado a trabajar en el centro de Cúcuta, en labores de construcción y en servicios domésticos. De igual manera, precisó que la costura y la artesanía han sido actividades tradicionales en el vecindario.

Asimismo, el líder social destacó que una de las personas que más contribuyó al mejoramiento del sector fue Ermides Polanco, quien fue presidente de la Junta durante dos períodos.

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Agregó que, gracias a la gestión de Polanco, al barrio llegaron las redes de alumbrado público, los contadores de energía y los medidores de agua.

Hoy en día, Torremolinos, ubicado en la comuna 6 de la ciudad, cuenta con alrededor de 800 habitantes, distribuidos en 17 manzanas. Igualmente, se conoció que el mayor crecimiento urbanístico se presentó a partir de 2020.



Lo bueno

Omaira Tarazona, lideresa social, expuso que el aspecto que más distingue al barrio es su tranquilidad. Añadió que la baja incidencia de hechos delictivos se debe a que todos los vecinos se conocen entre sí y también a la ubicación apartada del sector.

Sumado a ello, Tarazona mencionó que cuentan con seis cámaras de vigilancia, lo que les permite estar atentos a cualquier eventualidad.

Otra fortaleza que destacó la lideresa es el sentido de pertenencia de los vecinos. Indicó que una muestra de ello es que, en cada cuadra, los residentes acostumbran realizar actividades para recaudar fondos e invertirlos en el mejoramiento del sector.