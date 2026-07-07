La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Cúcuta
2
Cúcuta
Torremolinos, un barrio joven con diversos problemas por superar en Cúcuta
La comunidad en su mayoría se ha dedicado a trabajar en el centro de la ciudad, en labores de construcción y en servicios domésticos.
Authored by
juanmarcoantoniorp
Torremolinos comuna 6
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Martes, 7 de Julio de 2026

El barrio Torremolinos, en Cúcuta, cumple 19 años de fundado en 2026. De acuerdo con sus habitantes, el origen de este sector estuvo marcado por conflictos con la constructora.

Según explicó Álvaro González, presidente de la Junta de Acción Comunal, la constructora Molinos era la encargada de edificar las viviendas del sector. Sin embargo, al determinarse que la zona era de alto riesgo, las obras no continuaron.

“Debido a ello, un juez entregó los predios a los habitantes como compensación por el dinero perdido. A partir de ese momento se empezaron a construir las viviendas que existen hasta el día de hoy”, precisó González.

En cuanto a la comunidad que reside allí, el presidente de la Junta comentó que, en su mayoría, sus habitantes se han dedicado a trabajar en el centro de Cúcuta, en labores de construcción y en servicios domésticos. De igual manera, precisó que la costura y la artesanía han sido actividades tradicionales en el vecindario.

Asimismo, el líder social destacó que una de las personas que más contribuyó al mejoramiento del sector fue Ermides Polanco, quien fue presidente de la Junta durante dos períodos.

Siga leyendo: La política pública de la mujer será una realidad en Cúcuta

Agregó que, gracias a la gestión de Polanco, al barrio llegaron las redes de alumbrado público, los contadores de energía y los medidores de agua.

Hoy en día, Torremolinos, ubicado en la comuna 6 de la ciudad, cuenta con alrededor de 800 habitantes, distribuidos en 17 manzanas. Igualmente, se conoció que el mayor crecimiento urbanístico se presentó a partir de 2020.
 
Lo bueno 

Omaira Tarazona, lideresa social, expuso que el aspecto que más distingue al barrio es su tranquilidad. Añadió que la baja incidencia de hechos delictivos se debe a que todos los vecinos se conocen entre sí y también a la ubicación apartada del sector.

Sumado a ello, Tarazona mencionó que cuentan con seis cámaras de vigilancia, lo que les permite estar atentos a cualquier eventualidad.

Otra fortaleza que destacó la lideresa es el sentido de pertenencia de los vecinos. Indicó que una muestra de ello es que, en cada cuadra, los residentes acostumbran realizar actividades para recaudar fondos e invertirlos en el mejoramiento del sector.

Un caño en el barrio se vuelve un foco de contaminación cada vez que llueve - Juan Marco.
Un caño en el barrio se vuelve un foco de contaminación cada vez que llueve - Juan Marco.
Ciudadanos temen por postes en mal estado.
Ciudadanos temen por postes en mal estado.

“Cada 15 días hay habitantes haciendo vendimias o rifas para arreglar las vías o las redes de alumbrado”, sostuvo Tarazona.

Adicionalmente, la mujer manifestó que otro aspecto que los caracteriza es la unión en fechas especiales como la Navidad, el Día del Niño y el aniversario del barrio, que se celebra en abril.
 
Las necesidades

El problema que más aqueja a la comunidad es el mal estado de sus calles. Según fuentes comunitarias, el deterioro de la malla vial ha causado daños a los vehículos y ha impedido la prestación del servicio de transporte público.

Asimismo, los habitantes manifestaron que otra situación que los afecta es la falta de alumbrado público en la mayoría de las cuadras y el deterioro de las redes de alcantarillado.

“También hay un caño entre los límites de los barrios Torremolinos y Caño Limón, el cual, cada vez que llueve, se convierte en un foco de contaminación. Frente a estas problemáticas hemos hecho el llamado a las autoridades, pero no nos atienden porque el barrio aún no está legalizado”, señaló un vecino.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Presidente electo Abelardo de la Espriella/Foto: Cortesía
Presidente electo Abelardo de la Espriella/Foto: Cortesía
Cúcuta abrirá los empalmes regionales del presidente electo Abelardo de la Espriella
Orlando Carvajal
Hermanas Flórez Bohorquez
Hermanas Flórez Bohorquez
Norte de Santander brilló en Londres con el talento de las hermanas Flórez
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Transporte de carga. / Foto: archivo
Transporte de carga. / Foto: archivo
Altos costos e inseguridad golpean el transporte de carga en Colombia
La Opinión