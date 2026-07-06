Capturan a dos presuntos responsables de millonaria estafa con falsas agencias de viajes

Ruthber Jhonaido Palacio Graciano y Jorman Andrés Sepúlveda Palacio, fueron capturados por la Fiscalía por haber estafado, presuntamente, con la oferta de falsas membresías y paquetes turísticos, a más de mil personas, de quienes habrían obtenido más de 14.000 millones de pesos.

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La investigación reveló que ambos crearon varias empresas fachada que simulaban ser agencias de viajes legítimas, dotadas de infraestructura, empleados y apariencia comercial, con el propósito de generar confianza y facilitar el engaño. De esta manera, contactaban a adultos mayores, ciudadanos con limitaciones visuales o cognitivas o población vulnerable, y les hacían creer que habían sido favorecidos con bonos y descuentos exclusivos de alto nivel.



Posteriormente, los conducían a las oficinas de las supuestas agencias, donde les exigía, como requisito de ingreso, entregar cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos móviles, con el pretexto de validar dichos beneficios.



De manera paralela, otros involucrados accedían a la información contenida en los dispositivos, abrían productos financieros a título de las víctimas y realizaban transacciones fraudulentas, desviando los recursos hacia cuentas que estaban en su control.

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En desarrollo de las labores de policía judicial lideradas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se realizaron 15 diligencias de allanamiento y registro en Medellín y La Ceja (Antioquia), y Manizales (Caldas), en las que fueron incautados discos duros, computadores, celulares, bases de datos y otros elementos de interés para el proceso.



Los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravada. Los procesados no aceptaron los cargos.

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