La familia Ortiz Soto está completa otra vez; Ocaña celebra la liberación de Jhon

Hoy la familia Ortiz Soto vuelve a estar completa y en Ocaña hay motivos para celebrar. Tras permanecer 73 días en cautiverio, fue liberado Jhon Ortiz Soto, quien había sido secuestrado el pasado 22 de abril junto con su hermano Nadín Ortiz Soto, recuperado el 11 de junio.

Jhon Ortiz fue dejado en libertad este viernes en una vía del Catatumbo y llegó por sus propios medios a Ocaña, donde fue recibido por sus familiares. Posteriormente fue sometido a una valoración médica para establecer su estado de salud.

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La liberación fue confirmada por la Alcaldía de Ocaña, que celebró en sus redes sociales "el regreso de Jhon Ortiz al seno de su hogar".

"Nos unimos a la alegría de su familia y seres queridos por este esperado reencuentro. Reafirmamos nuestro llamado al respeto por la vida, la libertad y la dignidad humana y expresamos nuestra solidaridad con todas las familias que aún esperan el regreso de sus seres queridos", manifestó la administración municipal.

El militar retirado fue secuestrado junto con su hermano, el ingeniero civil Nadín Ortiz Soto. Ambos se movilizaban en una camioneta cuando uno de los delincuentes les bloqueó el paso con una motocicleta azul para impedir su huida. De inmediato, otros hombres armados los intimidaron, abordaron el vehículo y escaparon con ellos.

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El secuestro ocurrió en el barrio Acolsure, cerca de la avenida Circunvalar, momentos después de que los hermanos salieran de un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), sobre la vía que conduce hacia la granja El Algodonal de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS).

Después de permanecer 50 días en cautiverio, Nadín Ortiz fue liberado. Desde entonces, la comunidad ocañera mantuvo el llamado por la libertad y el respeto a la vida e integridad de Jhon Ortiz.

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Al igual que ocurrió con la primera liberación, hasta el momento se desconocen las condiciones en las que el militar retirado recuperó la libertad y si la familia realizó algún pago a los secuestradores.

El secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, expresó su solidaridad con las familias víctimas de este delito y pidió la pronta liberación de las demás personas que permanecen secuestradas, entre ellas los adultos mayores Jorge Trigos Álvarez, secuestrado el 15 de febrero de 2026; el abogado Sanín Antonio Mena, privado de la libertad desde el 26 de mayo de 2023; y el avicultor Evangelista Bohórquez Contreras, secuestrado el 19 de marzo de 2020.

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