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Soldado resultó herido en ataque armado contra tropas del Ejército en El Tarra
El militar fue alcanzado por un disparo en el antebrazo izquierdo.
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dsifontes
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Jueves, 2 de Julio de 2026

Un soldado del Ejército Nacional resultó herido este jueves tras un ataque armado contra tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano que adelantaban labores de control en el casco urbano del municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo.

De acuerdo con información preliminar entregada por fuentes militares, el ataque fue perpetrado por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, bajo la modalidad conocida como el denominado "plan pistola".

Durante la acción, el uniformado recibió un impacto de bala en el antebrazo izquierdo. Sin embargo, la lesión no reviste gravedad, según el reporte oficial.

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El soldado fue atendido de inmediato por enfermeros de combate, quienes lograron estabilizarlo en una base militar ubicada en la zona. Posteriormente, se dispuso su evacuación en helicóptero hacia Cúcuta para recibir atención médica especializada en un centro asistencial de mayor nivel.

Las autoridades militares destacaron que, pese a que en el lugar del ataque había presencia de población civil, no se registraron personas heridas. Según indicaron, la reacción y el profesionalismo de las tropas permitieron evitar que el atentado dejara más víctimas.

El Ejército mantiene las operaciones en el municipio de El Tarra mientras avanza la verificación de lo ocurrido y las labores para identificar y ubicar a los responsables del ataque.

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