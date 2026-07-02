Madre venezolana falleció frente a su hijo tras accidente de tránsito en la vía Cúcuta - Pamplona

La vía Pamplona-Cúcuta volvió a ser escenario de una tragedia vial. Allí, una venezolana, madre de familia, murió luego de sufrir un accidente en motocicleta cuando viajaba junto a uno de sus hijos.

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Al parecer, por un presunto exceso de velocidad, ambos se movilizaban en una motocicleta Bajaj Mercury, de placa XOM-39H, cuando se salieron de la vía hacia las 5:00 de la tarde del pasado martes, 30 de junio. El siniestro ocurrió en el kilómetro 90+950 y cobró la vida de Dayana Carolina Suárez Pineda.

La mujer sufrió un fuerte golpe en la cabeza que la dejó gravemente herida. Su hijo, quien viajaba como parrillero, resultó ileso y, según testigos, tras el accidente se abalanzó sobre el cuerpo de su mamá, rogándole que se aferrara a la vida.

La mujer, de 38 años, fue auxiliada por una ambulancia y trasladada al Hospital de Los Patios. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, minutos después se confirmó su fallecimiento.

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