Norte de Santander se une por Venezuela con una gran cruzada humanitaria

Juntos por Venezuela. Este es el nombre de la campaña de recolección de ayudas humanitarias para las decenas de familias afectadas por los dos terremotos registrados en Venezuela, y la cual se realizó el día de ayer. A esta iniciativa promovida por la Gobernación de Norte de Santander se unieron distintos medios de comunicación de la región: La Opinión, Caracol Radio, Canal Tro y Norte Stereo, entre otros aliados.

La campaña busca movilizar a los nortesantandereanos en torno a una respuesta solidaria frente a la emergencia que atraviesa el vecino país, con la recepción de alimentos, agua potable, medicamentos, ropa y otros elementos de primera necesidad que serán enviados a las zonas impactadas por los sismos.

Desde temprano muchas personas se acercaron al parqueadero de la Cúpula Chata a llevar sus donativos, entre ellas estaba Jesica Carreño, del barrio Trigal del Norte, quien llegó en una motocicleta con un bulto de granos, de pastas y arroz. “El fin de semana nos organizamos y sabíamos que hoy debíamos venir a dar nuestro granito de arena para ayudar a tantos venezolanos que lo están necesitando”, enfatizó.

El gobernador encargado de Norte de Santander y secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto, Fabio Rodríguez, anunció que la Gobernación se vinculó a la campaña con el propósito de canalizar estas ayudas para el vecino país. Para ello, la administración departamental dispuso el apoyo de la Oficina de Gestión del Riesgo, la Defensa Civil y el equipo logístico necesario para recibir, clasificar y coordinar el envío de las donaciones.

Rodríguez hizo un llamado a la solidaridad de los nortesantandereanos, la empresa privada y las entidades aliadas para aportar productos de la canasta familiar, agua potable y kits de aseo. Recordó que el departamento ya demostró su capacidad de respuesta durante la emergencia humanitaria del Catatumbo y aseguró que, una vez recolectadas y embaladas las ayudas, estas serán entregadas de manera coordinada al Gobierno venezolano para su distribución entre las comunidades afectadas por la emergencia sísmica.

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Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Norte de Santander (Denor), coronel Jorge Andrés Bernal, confirmó que la institución se sumó a la iniciativa y están coordinando las ayudas que lleguen provenientes de distintos municipios.

Distintos medios de comunicación de la región: La Opinión, Caracol Radio, Canal Tro y Norte Stereo

Según explicó, ya se han recibido aportes desde Pamplona, Chinácota, Salazar, Gramalote y Ocaña, entre otros municipios, reflejando la solidaridad de los nortesantandereanos con el pueblo venezolano.

La Secretaría Departamental de Riesgos y Desastres informó que entre los elementos que se requieren con mayor urgencia se encuentran agua envasada, alimentos no perecederos, artículos de aseo personal, medicamentos básicos, ropa en buen estado, cobijas, frazadas y alimentos para mascotas.

La Cruz Roja y su respuesta

La Cruz Roja Colombiana, seccional Norte de Santander, reforzó su respuesta humanitaria para atender a las comunidades afectadas por los terremotos registrados en Venezuela y se unió a la campaña solidaria que busca movilizar apoyo desde la región fronteriza. Carlos Iván Márquez, presidente de la seccional, afirmó que la institución ha trabajado de manera articulada con la Cruz Roja Venezolana y las autoridades de ambos países para llevar asistencia a las zonas más golpeadas por la emergencia.

El directivo informó que, desde las primeras horas posteriores al desastre, la Cruz Roja Colombiana desplegó más de 50 voluntarios y especialistas en Caracas y La Guaira. Los equipos participan en labores de búsqueda y rescate con el grupo Usar Col-1, restablecimiento de contactos entre familiares, atención humanitaria, coordinación operativa y apoyo logístico para responder a las necesidades de la población afectada.

Márquez destacó que la seccional Norte de Santander logró enviar 10 toneladas de ayuda humanitaria apenas dos días después de ocurrido el sismo. La operación fue posible gracias al acuerdo de hermandad suscrito entre la Alcaldía de Cúcuta y el estado Táchira, mecanismo que permitió el traslado de camiones, personal especializado y suministros hacia Venezuela. Entre los elementos enviados se encuentran paquetes alimentarios y no alimentarios para 300 familias, equipos médicos, personal de enfermería, sistemas de comunicación y dotación para fortalecer la capacidad operativa de la Cruz Roja Venezolana.

Hasta el viernes La Opinión recibirá ayudas

Diario La Opinión anunció su vinculación a la campaña como uno de los principales centros de acopio, donde se recibirán las donaciones de la comunidad y hará seguimiento permanente al desarrollo de la iniciativa.

La convocatoria parte del estrecho vínculo que históricamente han compartido las poblaciones de ambos lados de la frontera y busca canalizar el respaldo ciudadano hacia las familias que hoy afrontan las consecuencias de la emergencia.

Las personas interesadas en contribuir podrán entregar sus donaciones hasta el próximo viernes 3 de julio en las instalaciones de La Opinión, ubicadas en la avenida 4 No. 16-12, barrio La Playa, en Cúcuta.