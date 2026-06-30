Con apenas seis años, este niño de Norte de Santander ya está entre los mejores ajedrecistas del mundo

Meses después, en marzo del presente año, el chitarero compitió en el Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-6, donde obtuvo el quinto lugar.
Luego de ese evento en Bogotá, su padre aseguró que continuaron participando en torneos en el estado Táchira, Venezuela. “En San Cristóbal se llevan a cabo regularmente torneos que otorgan puntos para el ranking internacional. Este año, Joaquín ha participado en dos de ellos, llegando incluso a vencer a adultos que contaban con puntuación internacional”, sostuvo.
En ese sentido, Ferrada indicó que el orgullo fue aún mayor cuando este mes su hijo apareció en el noveno puesto del listado de los 10 mejores ajedrecistas del mundo en la categoría Sub-6.
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Próximos espacios
Joaquín Ferrada, quien actualmente comparte ese listado con jugadores de la India y Uzbekistán, se prepara para participar el próximo mes en el Torneo Panamericano de Ajedrez, que se desarrollará en Medellín.
Para su padre, que sus dos hijos puedan participar en estos escenarios constituye un motivo de orgullo, pues representa una demostración de su inteligencia y dedicación.
Por su parte, David Ojeda, formador de Joaquín, atribuye su talento a su memoria y a su ritmo de competencia.
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