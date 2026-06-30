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Con apenas seis años, este niño de Norte de Santander ya está entre los mejores ajedrecistas del mundo
El pequeño ajedrecista de Chinácota, Joaquín Ferrada, ha derrotado a jugadores adultos con puntuación internacional.
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Joaquín Ferrada
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Martes, 30 de Junio de 2026

Con solo seis años, el chitarero Joaquín Ferrada se ubica entre los 10 mejores ajedrecistas del mundo en la categoría Sub-6. Según explicaron sus familiares, su talento lo ha llevado a participar en torneos a nivel nacional e internacional.

Fernando Ferrada, padre del menor, afirmó que Joaquín empezó a interesarse por el ajedrez hace dos años gracias a su hermano mayor, quien también viene destacándose en este deporte.

Al notar su gusto por esta disciplina, Ferrada contó que lo inscribió en la Escuela de Formación de Ajedrez de la Alcaldía de Chinácota, donde se destacó rápidamente. “Con cuatro años comenzó a participar en torneos de la escuela, incluso ganándoles a niños mayores que él. Poco tiempo después también participó en la Casa de la Cultura junto a jugadores de Pamplona, Cúcuta y Venezuela”, agregó.

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Asimismo, a nivel municipal, Joaquín ha tenido la oportunidad de competir en torneos durante las Ferias de Chinácota y en el Instituto Técnico Agropecuario.

Escenarios nacionales e internacionales

En diciembre del año pasado, el nortesantandereano participó junto a su hermano Mateo en el Torneo Sudamericano de Ajedrez, disputado en Cali. Allí, con apenas cinco años de edad, Joaquín alcanzó uno de sus mayores logros al ocupar el décimo puesto en la categoría Sub-6.

Joaquín ha participado en torneos nacionales e internacionales.

 

Meses después, en marzo del presente año, el chitarero compitió en el Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-6, donde obtuvo el quinto lugar.

Luego de ese evento en Bogotá, su padre aseguró que continuaron participando en torneos en el estado Táchira, Venezuela. “En San Cristóbal se llevan a cabo regularmente torneos que otorgan puntos para el ranking internacional. Este año, Joaquín ha participado en dos de ellos, llegando incluso a vencer a adultos que contaban con puntuación internacional”, sostuvo.

En ese sentido, Ferrada indicó que el orgullo fue aún mayor cuando este mes su hijo apareció en el noveno puesto del listado de los 10 mejores ajedrecistas del mundo en la categoría Sub-6.

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Próximos espacios 

Joaquín Ferrada, quien actualmente comparte ese listado con jugadores de la India y Uzbekistán, se prepara para participar el próximo mes en el Torneo Panamericano de Ajedrez, que se desarrollará en Medellín.

Para su padre, que sus dos hijos puedan participar en estos escenarios constituye un motivo de orgullo, pues representa una demostración de su inteligencia y dedicación.

Por su parte, David Ojeda, formador de Joaquín, atribuye su talento a su memoria y a su ritmo de competencia.

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