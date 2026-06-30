Con apenas seis años, este niño de Norte de Santander ya está entre los mejores ajedrecistas del mundo

Con solo seis años, el chitarero Joaquín Ferrada se ubica entre los 10 mejores ajedrecistas del mundo en la categoría Sub-6. Según explicaron sus familiares, su talento lo ha llevado a participar en torneos a nivel nacional e internacional.

Fernando Ferrada, padre del menor, afirmó que Joaquín empezó a interesarse por el ajedrez hace dos años gracias a su hermano mayor, quien también viene destacándose en este deporte.

Al notar su gusto por esta disciplina, Ferrada contó que lo inscribió en la Escuela de Formación de Ajedrez de la Alcaldía de Chinácota, donde se destacó rápidamente. “Con cuatro años comenzó a participar en torneos de la escuela, incluso ganándoles a niños mayores que él. Poco tiempo después también participó en la Casa de la Cultura junto a jugadores de Pamplona, Cúcuta y Venezuela”, agregó.

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Asimismo, a nivel municipal, Joaquín ha tenido la oportunidad de competir en torneos durante las Ferias de Chinácota y en el Instituto Técnico Agropecuario.

Escenarios nacionales e internacionales

En diciembre del año pasado, el nortesantandereano participó junto a su hermano Mateo en el Torneo Sudamericano de Ajedrez, disputado en Cali. Allí, con apenas cinco años de edad, Joaquín alcanzó uno de sus mayores logros al ocupar el décimo puesto en la categoría Sub-6.