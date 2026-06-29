Así funciona la patrulla creada para atender el bienestar emocional de los policías en Cúcuta

Mientras la atención suele centrarse en las capturas, los homicidios o los operativos contra el crimen, una patrulla muy distinta comenzó a recorrer Cúcuta y su área metropolitana. No persigue delincuentes ni atiende emergencias: su misión es cuidar la salud mental de los policías.

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Se trata de la Unidad Móvil de Bienestar, una estrategia creada por la Policía Metropolitana de Cúcuta para llevar atención psicológica y acompañamiento emocional directamente a los uniformados, en lugar de esperar a que ellos busquen ayuda.

La iniciativa parte de una realidad que pocas veces se visibiliza: detrás del uniforme también hay personas que enfrentan altos niveles de estrés, agotamiento y presión emocional.

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En una región marcada por problemas de orden público, los policías participan a diario en persecuciones, allanamientos, operativos contra grupos armados, investigaciones judiciales y casos de extorsión. A esto se suman largas jornadas de trabajo, el uso permanente del chaleco antibalas y las altas temperaturas que suelen superar los 35 grados en la capital nortesantandereana.

Ante ese panorama, la unidad móvil visita estaciones de Policía, CAI y subestaciones rurales de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario para ofrecer espacios de escucha, atención psicológica, orientación profesional, pausas activas y acompañamiento espiritual.

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La apuesta es intervenir antes de que el desgaste emocional termine afectando la salud de los uniformados o influya en las decisiones que deben tomar durante el servicio.

La estrategia fue impulsada por el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, y es desarrollada por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución.

Aunque este tipo de programas existen en algunas unidades del país, la implementación de una patrulla dedicada exclusivamente a desplazarse hasta los lugares donde trabajan los policías convierte esta iniciativa en una herramienta poco habitual dentro de la institución.

En momentos en que la salud mental ocupa un lugar cada vez más importante en el debate público, la estrategia busca recordar que quienes están encargados de proteger a la ciudadanía también necesitan espacios para manejar el estrés, recuperarse emocionalmente y continuar con su labor en mejores condiciones.

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