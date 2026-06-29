Unisimón recibe la máxima distinción del Congreso de la República por su aporte a la educación superior en las regiones

La Universidad Simón Bolívar recibió la Orden de la Democracia Simón Bolívar, en grado Cruz Comendador, una de las más altas distinciones otorgadas por la Cámara de Representantes, en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento de la educación superior, la investigación, la inclusión social y el desarrollo regional del país.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y estuvo presidida por el representante a la Cámara por Norte de Santander, Jairo Humberto Cristo Correa, quien hizo entrega del reconocimiento a José Rafael Consuegra Machado, rector encargado de Unisimón, y a Yolanda Gallardo de Parada, directora general del campus Cúcuta.

La exaltación destaca el compromiso institucional de la Unisimón con la ampliación de oportunidades de formación de alta calidad en las regiones, especialmente a través de la apertura de la Facultad de Ciencias de la Salud en Cúcuta. Esta iniciativa académica fortalece la formación de talento humano, impulsa la investigación científica y genera un impacto social significativo en el departamento de Norte de Santander y el nororiente colombiano.

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La Cámara de Representantes resaltó que la apuesta educativa de la Unisimón responde a necesidades concretas del sistema de salud regional al ofrecer programas de pregrado y posgrado que anteriormente no existían en el territorio, permitiendo que la región forme su propio talento humano en salud con pertinencia y calidad, acorde con sus desafíos y necesidades.

Al recibir la distinción, José Rafael Consuegra Machado destacó que este reconocimiento constituye un homenaje al trabajo colectivo de estudiantes, docentes, investigadores, egresados y colaboradores de la institución, quienes han contribuido durante más de cinco décadas a consolidar una universidad comprometida con la transformación social a través de la educación.

“Este reconocimiento reafirma nuestra misión de llevar educación superior de excelencia a las regiones, generar conocimiento con impacto y contribuir al desarrollo social y económico del país. Continuaremos trabajando para ampliar oportunidades y transformar vidas mediante una educación pertinente, inclusiva y de calidad”, expresó.

Con esta distinción, el Congreso de la República reconoce el papel de la Universidad Simón Bolívar como una institución líder en la descentralización de la educación superior, la generación de oportunidades para miles de jóvenes y la construcción de un futuro más equitativo para las regiones de Colombia.

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