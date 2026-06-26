Ejército Nacional habilita puntos de acopio en Cúcuta y Bucaramanga para ayudar a Venezuela

La tragedia ocasionada por los terremotos en Venezuela ha despertado la solidaridad de los colombianos. En respuesta a esta emergencia, el Ejército Nacional inició una jornada de recolección de ayudas humanitarias en las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga para apoyar a las familias afectadas.

La campaña, liderada por el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.° 2, en coordinación con la Segunda División del Ejército Nacional, busca convocar a los habitantes de ambas ciudades para que se unan a esta iniciativa en favor de quienes lo perdieron todo tras los dos terremotos registrados el miércoles 24 de junio de 2026.

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¿Dónde donar?

Las personas interesadas pueden aportar frazadas, ropa en buen estado, alimentos no perecederos, artículos para bebés (pañales, pañitos húmedos, leche de fórmula y cremas), así como elementos de higiene personal, entre ellos jabón, crema dental, cepillos de dientes y shampoo.

Las donaciones se recibirán en las guardias de los cantones militares San Jorge, en Cúcuta, y Batalla de Palonegro, en Bucaramanga.

Para obtener más información, el Ejército habilitó las siguientes líneas telefónicas:

320 987 1191: Emisora Colombia Estéreo Bucaramanga.

Emisora Colombia Estéreo Bucaramanga. 313 240 3190: Emisora Colombia Estéreo Cúcuta.

Las ayudas humanitarias se recibirán desde este viernes 26 de junio y hasta el viernes 3 de julio de 2026, durante todo el día.

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