Tsunami, el perro héroe que ha rescatado a 30 personas tras los terremotos en Venezuela

En medio de las operaciones de búsqueda que se desarrollan tras los dos fuertes terremotos ocurridos en Venezuela el 24 de junio, el nombre de un perrito llamado Tsunami ha ganado reconocimiento nacional e internacional.

Este border collie de nueve años de edad localizó recientemente a un hombre de aproximadamente 60 años con vida bajo los escombros de las Residencias Rita, en la urbanización San Bernardino de Caracas, y suma ya 30 rescates en las últimas horas.

Tsunami pertenece al equipo K-SAR Ecid (Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención de Desastres ) y Perros Extremos, organizaciones que entrenan caninos para situaciones de búsqueda y salvamento.

Puede leer: Conferencia Episcopal de Venezuela llama a la oración y activa red de solidaridad tras los terremotos

El especialista Jorge Beens lo entrena desde hace años. Antes de convertirse en héroe de cuatro patas, Tsunami fue víctima de maltrato y abandono. Un rescate oportuno le permitió recibir atención veterinaria y luego iniciar un riguroso entrenamiento en búsqueda y rescate de personas.. Participó en múltiples operaciones dentro y fuera de Venezuela, lo que consolidó su experiencia en escenarios de desastre.

En las últimas horas, las imágenes de Tsunami entre los escombros circularon ampliamente en redes sociales y medios. El perro se convirtió en símbolo de esperanza para miles de venezolanos afectados por la tragedia, que ya deja cientos de fallecidos y miles de heridos.

Equipos caninos como el de Tsunami complementan el trabajo de Protección Civil y rescatistas voluntarios en zonas críticas como La Guaira y Caracas. Su labor destaca la importancia de los binomios caninos en la localización de sobrevivientes bajo estructuras colapsadas. Mientras continúan las operaciones de rescate, Tsunami y su equipo permanecen activos. Su historia recuerda que una segunda oportunidad puede transformar vidas y, en casos como este, salvarlas.