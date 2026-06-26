Por intentar cruzar un separador vial, motociclista habría desencadenado fatal accidente de tránsito en Cúcuta

Una maniobra que, lamentablemente, se ha vuelto frecuente en el Anillo Vial Oriental volvió a cobrar una vida. Presuntamente, Gustavo Hernández Ovalles quiso ahorrarse unos metros de recorrido y terminó muriendo al intentar atravesar el separador de la vía, en lugar de llegar hasta un retorno. Esa es la principal hipótesis que manejan las autoridades del siniestro vial ocurrido en la mañana de ayer, 25 de junio, frente al barrio Metrópolis.

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Pasadas las 10:00 de la mañana, los habitantes del sector se encontraron con una escena desconcertante. Sobre el separador yacía el cuerpo sin vida de Gustavo; a pocos metros estaba la motocicleta en la que se movilizaba, una Yamaha BWS negra sin placa, en medio de la carretera; y, varios metros más adelante, un bus volcado en sentido contrario al que transitaba.

Quienes no presenciaron el accidente no lograban entender cómo el bus de la empresa Catatumbo, de placas XFA-347, había terminado con el techo contra el suelo y orientado hacia el carril opuesto.

De acuerdo con las primeras versiones, segundos antes se produjo el fuerte impacto. Al parecer, el motociclista, de 65 años, intentó cruzar por una abertura del separador diseñada para el drenaje de aguas lluvias, sin percatarse de que por el carril contrario se aproximaba el bus en una zona de ligera curva.

Según testigos, la motocicleta no alcanzó a salir completamente del separador cuando fue impactada por el costado derecho por el vehículo de servicio público.

El choque le provocó la muerte de manera inmediata a Gustavo. La motocicleta quedó gravemente averiada tras ser arrastrada varios metros, mientras que el bus también sufrió las consecuencias del fuerte impacto.

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Luego de recorrer cerca de 20 metros más, y probablemente debido al volantazo que dio el conductor en un intento por evitar la colisión, el automotor perdió estabilidad, se balanceó de un lado a otro y finalmente terminó volcado sobre el costado derecho de la vía, con el techo apoyado contra el pavimento.

Un factor que evitó una tragedia aún mayor fue que el bus, destinado habitualmente a cubrir rutas intermunicipales hacia la región del Catatumbo, se dirigía en ese momento a un taller mecánico, por lo que no llevaba pasajeros. En su interior únicamente viajaban el conductor y un ayudante.

Aunque ambos pasaron un gran susto, solo sufrieron golpes leves. Fueron atendidos inicialmente por personal paramédico y posteriormente trasladados a un centro asistencial para una valoración médica preventiva.

Funcionarios de la Secretaría de Movilidad realizaron la inspección técnica del lugar e iniciaron la investigación para establecer con exactitud las circunstancias de este accidente de tránsito, que volvió a enlutar las carreteras de Cúcuta.

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