¿Estaba amenazado el abogado? Así se ejecutó el crimen que acabó con Giuseppe Lizcano en Los Patios

"La triste realidad del abogado litigante. Muchas veces se vive bajo amenaza por terceros inconformes en los procesos", fueron las palabras con las que inició un mensaje de luto publicado por uno de los colegas de Giuseppe Lizcano Carvajal.

Este hombre estudió con la víctima del violento y despiadado ataque ocurrido en Los Patios. Lo recordó como una persona jocosa, que ofrecía excelentes charlas y con quien quedó pendiente un reencuentro de egresados que nunca llegó a realizarse.

Lizcano se graduó como abogado en 2019 en la Universidad de Pamplona. Aunque inicialmente desempeñó cargos relacionados con archivo y administración en Medellín, desde 2018 comenzó a ejercer labores vinculadas al derecho.

Primero trabajó en Pamplona, mientras estudiaba, como auxiliar jurídico en una clínica. Posteriormente se dedicó de lleno a su carrera como abogado litigante durante más de tres años, hasta encontrar una trágica muerte.

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Después del partido

Mientras en distintos puntos del área metropolitana de Cúcuta la comunidad celebraba la victoria de la selección Colombia en el Mundial 2026, con caravanas, música y reuniones familiares durante la noche del pasado martes, 23 de junio, Lizcano compartía con varias personas en un estanco recién inaugurado.

El establecimiento está ubicado sobre la vía La Floresta, en la calle 38 de Los Patios. Allí departían y consumían algunas cervezas, mientras aún permanecía la decoración tricolor por el triunfo de la Selección.

La celebración fue interrumpida de manera repentina por la llegada de una camioneta Toyota 4Runner blanca y dos motocicletas, que arribaron al mismo tiempo y se detuvieron frente al local, pasadas las 11:00 de la noche.

De forma sorpresiva y, al parecer, indiscriminada, uno de los motociclistas desenfundó un arma de fuego y disparó en al menos 15 oportunidades contra el grupo de más de cinco personas que se encontraba en el lugar.

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La mayoría de las balas impactó a quienes estaban sentados en la parte externa del establecimiento. Otros proyectiles terminaron incrustados en la fachada del local, generando momentos de verdadero terror.

Tras la ráfaga, las motocicletas y la camioneta huyeron juntas con rumbo desconocido. En el lugar quedó sin vida Giuseppe Lizcano, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas: Adriana Carrillo, Henry Duarte, Jesús Castro y Yusney Bernal.

Los lesionados abordaron un vehículo particular y se dirigieron por sus propios medios al CAI San Rafael, donde reportaron lo sucedido y recibieron ayuda de las autoridades. Posteriormente, fueron trasladados a centros asistenciales, donde permanecen en recuperación.

El caso quedó en manos de las autoridades, que revisan cámaras de seguridad para tratar de identificar las placas de los vehículos involucrados. Asimismo, investigan si el ataque iba dirigido contra alguna de las víctimas o cuál habría sido el motivo de la acción criminal.

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