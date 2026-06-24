La vida y muerte de Juanca, trágica caída para 'los del pollo' en Antonia Santos, Cúcuta

"Él trabajaba y vivía acá", dijo una de las sobrinas de Juan Carlos Bautista Martínez mientras señalaba la pollería que durante décadas fue su sustento, su hogar y el centro de una vida marcada por el trabajo y el apego a su familia.
Su historia forma parte del linaje de una de las familias más reconocidas de Antonia Santos: los Bautista Martínez, también conocidos como Los del Pollo.
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Y no era una casualidad ni un apodo inventado. Era el reflejo de décadas de trabajo arduo y calidad humana. Durante más de 30 años sacaron adelante Jhan Broaster, el local ubicado en la calle 18 entre avenidas 51 y 52 de Antonia Santos.
Allí vivía Juan Carlos. Y no es una forma de decirlo. Realmente estableció su hogar en la parte trasera del inmueble prácticamente durante toda su vida.
La vivienda siempre fue propiedad de la familia. Primero funcionó allí una tienda y luego, durante más de tres décadas, la venta de pollo broaster que se mantiene hasta hoy.
Hace cinco años heredó por completo el control del negocio, luego de que sus padres fallecieran con poco más de un año de diferencia, entre 2020 y 2021. Era el mayor de tres hermanos, aunque uno de ellos murió hace 18 años en un atentado armado ocurrido en ese mismo barrio.
Su única hermana sobreviviente confió plenamente en él para administrar el local y hoy es una de las personas más afectadas por su muerte. Aún le cuesta contener las lágrimas cada vez que presencia una muestra de cariño hacia su hermano por parte de los cientos de allegados que tenía.
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Por haber vivido siempre en el sector, era ampliamente conocido y apreciado por su carácter noble y trabajador. "A él solo le importaban su familia y el pollo", contó su sobrina Mariajose desde la pollería, donde desde la noche del lunes es velado.
Ella compartió con él una estrecha relación familiar y laboral. Según cuenta, existía entre ambos un vínculo especial.
"A él se le murió una hija cuando era bebé. Dicen que yo me parezco mucho a ella. Quizás por eso éramos tan cercanos", relató la joven.
Mariajose fue testigo de primera mano del amor que Juanca, como era conocido, sentía por el negocio. Tanto así que hace apenas un par de años, cuando ganó 20 millones de pesos en un chance, decidió invertir todo el dinero en la pollería.
Con esos recursos remodeló el local, cambió el techo, pintó las instalaciones y adquirió nuevos implementos y decoraciones para el establecimiento que tanto amaba.
Precisamente allí su familia decidió realizar todos los actos póstumos en su honor. El lunes en la noche llevaron a cabo una velatón que reunió a más de un centenar de personas.
Durante la noche de ayer, 23 de junio, su cuerpo fue trasladado en caravana desde la funeraria hasta la pollería, donde permanecerá en velación. Como era costumbre en vida, vestirá una gorra, pues sus allegados aseguran que no le gustaba estar sin ella.
Frente a la pollería, en la parroquia Nuestra Señora de Monguí, se celebrarán sus exequias durante la tarde. Mañana recibirá el último adiós en el parque cementerio Organización La Esperanza, en una ceremonia que sus familiares esperan sea multitudinaria.
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Empujón
Un hombre que vestía una camiseta de la selección Argentina de fútbol es señalado por los familiares de Bautista como el presunto responsable de empujarlo hacia un caño de más de siete metros de profundidad, en medio de una discusión originada tras un accidente de tránsito.
Los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo, 21 de junio, en el Anillo Vial Occidental, cerca de la entrada a la urbanización Pleno Sol.
En el siniestro estuvieron involucradas dos motocicletas: una Suzuki GN negra, en la que se movilizaban una pareja y tres menores de edad, y una Yamaha XTZ conducida por una mujer, quien era la compañera sentimental de Juanca. El choque fue frontal y provocó que todos los ocupantes cayeran al pavimento.
Familiares aseguran que el conductor de la GN, quien llevaba puesta dicha camiseta, se encontraba bastante alterado. Por ello, la mujer comenzó a llamar a sus allegados, entre ellos Juanca, quien llegó poco después al lugar, ubicado a poco más de dos kilómetros de su vivienda.
Para entonces ya había arribado una ambulancia que atendía a los lesionados por golpes y raspaduras.
Según los testigos, mientras la pareja de Juanca era atendida sobre una camilla, el hombre de la camiseta deportiva comenzó a realizar comentarios ofensivos e insultos.
Ante esta situación, Juanca le pidió respeto, lo que habría provocado una reacción agresiva.
Para ese momento ya habían llegado varios familiares del otro motociclista. "Varios lo empezaron a sujetar y a empujar. Cuando menos pensó, el de Argentina lo lanzó", relató un familiar del hombre de 41 años.
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Una caída mortal
Juan Carlos cayó de cabeza al fondo del canal, sufriendo un profundo corte y un fuerte golpe. Uno de sus allegados descendió para llevar el cuerpo hasta la orilla y, con ayuda de la comunidad y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta, lograron rescatarlo y trasladarlo al Policlínico de Atalaya.
Sin embargo, sus familiares aseguran que ya no tenía signos vitales.
El cambio de camiseta
Tras el incidente desapareció el supuesto responsable. Minutos después reapareció con otra apariencia. Se había cambiado de ropa y también de motocicleta, utilizando una de color blanco para presentarse ante las autoridades.
En su declaración aseguró que nunca empujó a Juanca y negó cualquier responsabilidad en los hechos. Ante la falta de pruebas concluyentes, fue dejado en libertad mientras avanzan las investigaciones.
La pareja sentimental de Bautista rindió su testimonio sobre lo ocurrido, aunque sus familiares afirman que este fue desacreditado por las autoridades.
Ella fue quien sufrió las lesiones más graves del accidente, incluyendo una seria afectación en una rodilla que la obligó a ser intervenida quirúrgicamente.
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El negocio
Ese último domingo fue una muestra de la rutina habitual de Juanca.
Pasó gran parte del día trabajando en la pollería junto a su hijo mayor, a quien desde hace varios años preparaba para continuar con la tradición familiar.
Tuvo cinco hijos. Una de ellas falleció al nacer y dos aún son menores de edad.
"Muchos nos conocen como ‘los del pollo’. Juanca era uno de ellos porque desde niño creció en la pollería y desde que tuvo uso de razón ayudó en todas las labores del negocio", relató un familiar.
El pasado mes de enero sufrió algunos problemas de salud que lo obligaron a alejarse temporalmente del trabajo. Durante ese tiempo dejó el negocio en manos de su sobrina hasta recuperarse y regresar a la actividad que más amaba.
Sus clientes, muchos de ellos convertidos también en amigos, recuerdan el trato cercano y cordial que siempre ofrecía.
Lo describen como una persona alegre, noble y trabajadora, alguien que se mantuvo alejado de los problemas durante toda su vida y cuyo destino terminó marcado por una discusión en la que, según sus allegados, ni siquiera participaba activamente.
El caso sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.
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