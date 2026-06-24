La vida y muerte de Juanca, trágica caída para 'los del pollo' en Antonia Santos, Cúcuta

"Él trabajaba y vivía acá", dijo una de las sobrinas de Juan Carlos Bautista Martínez mientras señalaba la pollería que durante décadas fue su sustento, su hogar y el centro de una vida marcada por el trabajo y el apego a su familia.

Su historia forma parte del linaje de una de las familias más reconocidas de Antonia Santos: los Bautista Martínez, también conocidos como Los del Pollo.

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Y no era una casualidad ni un apodo inventado. Era el reflejo de décadas de trabajo arduo y calidad humana. Durante más de 30 años sacaron adelante Jhan Broaster, el local ubicado en la calle 18 entre avenidas 51 y 52 de Antonia Santos.

Allí vivía Juan Carlos. Y no es una forma de decirlo. Realmente estableció su hogar en la parte trasera del inmueble prácticamente durante toda su vida.

La vivienda siempre fue propiedad de la familia. Primero funcionó allí una tienda y luego, durante más de tres décadas, la venta de pollo broaster que se mantiene hasta hoy.

Hace cinco años heredó por completo el control del negocio, luego de que sus padres fallecieran con poco más de un año de diferencia, entre 2020 y 2021. Era el mayor de tres hermanos, aunque uno de ellos murió hace 18 años en un atentado armado ocurrido en ese mismo barrio.

Su única hermana sobreviviente confió plenamente en él para administrar el local y hoy es una de las personas más afectadas por su muerte. Aún le cuesta contener las lágrimas cada vez que presencia una muestra de cariño hacia su hermano por parte de los cientos de allegados que tenía.

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Por haber vivido siempre en el sector, era ampliamente conocido y apreciado por su carácter noble y trabajador. "A él solo le importaban su familia y el pollo", contó su sobrina Mariajose desde la pollería, donde desde la noche del lunes es velado.

Ella compartió con él una estrecha relación familiar y laboral. Según cuenta, existía entre ambos un vínculo especial.

"A él se le murió una hija cuando era bebé. Dicen que yo me parezco mucho a ella. Quizás por eso éramos tan cercanos", relató la joven.

Mariajose fue testigo de primera mano del amor que Juanca, como era conocido, sentía por el negocio. Tanto así que hace apenas un par de años, cuando ganó 20 millones de pesos en un chance, decidió invertir todo el dinero en la pollería.

Con esos recursos remodeló el local, cambió el techo, pintó las instalaciones y adquirió nuevos implementos y decoraciones para el establecimiento que tanto amaba.

Precisamente allí su familia decidió realizar todos los actos póstumos en su honor. El lunes en la noche llevaron a cabo una velatón que reunió a más de un centenar de personas.

Durante la noche de ayer, 23 de junio, su cuerpo fue trasladado en caravana desde la funeraria hasta la pollería, donde permanecerá en velación. Como era costumbre en vida, vestirá una gorra, pues sus allegados aseguran que no le gustaba estar sin ella.

Frente a la pollería, en la parroquia Nuestra Señora de Monguí, se celebrarán sus exequias durante la tarde. Mañana recibirá el último adiós en el parque cementerio Organización La Esperanza, en una ceremonia que sus familiares esperan sea multitudinaria.

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