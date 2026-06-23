Por una discusión habría matado a Churco, cayó su presunto agresor en Toledo

Las autoridades revelaron nuevos detalles tras la captura del presunto responsable del homicidio de Alirio Antonio González Contreras, ocurrido, según las primeras hipótesis, en medio de un acto de intolerancia que habría derivado de una riña.

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En las últimas horas, se dio a conocer la captura de Diego Armando González Jurado, señalado como el presunto responsable de haberle propinado varias puñaladas que resultaron mortales hace apenas una semana.

La investigación de este crimen, perpetrado en Toledo, avanzó rápidamente hasta lograr identificar a Diego, conocido con el alias de Pesero, como el presunto autor del hecho, ocurrido tras una discusión.

El seguimiento fue ágil y, poco después, uniformados de la Policía de Norte de Santander y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lograron su captura en el sector La Quinta, en zona rural del municipio.

Acto seguido, fue presentado ante un fiscal y, durante las audiencias concentradas, el hombre de 33 años no aceptó el cargo imputado de homicidio. Aun así, las autoridades determinaron que deberá permanecer en prisión mientras avanza el proceso penal en su contra.

Esta detención daría respuesta al crimen más reciente ocurrido en Toledo, en el cual perdió la vida Churco, como era conocido Alirio, un reconocido integrante de la comunidad.

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En la plaza de toros

Fue el pasado 15 de junio, en los corrales de la plaza de toros municipal, donde en horas de la tarde los residentes de la zona encontraron la trágica escena. Churco tendido sobre la paja, en medio de un charco de su propia sangre, producto de heridas con arma blanca.

Su cuerpo fue cubierto con una sábana mientras se aguardaba la llegada de las autoridades, encargadas de realizar el levantamiento del cadáver y su traslado a las instalaciones judiciales, mientras se adelantaban las labores fúnebres para su despedida.

Fue velado desde el pasado miércoles en la vereda Santa Ana y posteriormente sepultado el jueves, en medio del desconcierto de la comunidad, que aún no logra comprender el motivo de este cruel asesinato.

Según manifestaron, era una persona muy alegre, servicial con la comunidad, descrito como un gran amigo.

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