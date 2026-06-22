Messi vuelve a hacer historia: es el máximo goleador de las Copas del Mundo

Lionel Messi, con los goles logrados en los minutos 38 y 90+5 del partido contra Austria, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 tantos, dos más que el alemán Miroslav Klose.

Messi comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia en la primera jornada y añadió dos nuevos tantos en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después de inaugurar su cuenta goleadora mundialista ante Serbia y Herzegovina, en el Mundial de Alemania 2006.

Así fue el gol número 17 de Messi en los Mundial