Colombia sigue brillando: Camilo Vera y Ángel Barajas conquistan dos oros en el Panamericano de Gimnasia

El Colombiano - Los gimnastas colombianos siguen dándole alegrías al país. Esta vez en Río de Janeiro, en el Campeonato Panamericano de Gimnasia que se disputa en ese país, logrando dos medallas de oro con Camilo Vera y Ángel Barajas en las pruebas de suelo y barra fija, respectivamente.

Vera logró una calificación de 13.833, seguido del chileno Josué Armijo con 13.666 y el puertorriqueño José López con 13.600, siendo esta su segunda medalla en el torneo, ya que había alcanzado el oro en el all around, superando a su compañero de selección, Ángel Barajas.

Este domingo, la otra celebración para el país fue de Ángel Barajas, quien se llevó el primer lugar en la prueba de barra fija con una calificación de 15.233, superando a los brasileños Diogo Soares (14.133) y Arthuer Nory (14.033), respectivamente.

En la otra prueba en disputa, las paralelas, lastimosamente, Ángel tuvo una pequeña falla que lo sacó de la zona del medallero. Aunque los deportistas están felices por sus resultados, siguen reclamando que falta más apoyo estatal tanto para la preparación como para las competencias.

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