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Con Messi no hubo ni VAR: Sudáfrica clama contra la sanción de tres partidos a Themba Zwane
Para el centrocampista podría ser su debut y despedida si los africanos no avanzan más allá de la fase de grupos.
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omarromero
El centrocampista de los 'Bafana Bafana' Themba Zwane que fue expulsado contra México, podría ser su debut y despedida si Sudáfrica no avanza más allá de la fase de grupos.
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 17 de Junio de 2026

El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, confirmó la sanción de tres partidos a su centrocampista Themba Zwane después de la roja que vio en el partido inaugural del Mundial 2026 contra México, muy contrariado por una acción que no merecía ni la expulsión, haciendo mención además a una entrada de Leo Messi que no fue castigada.

"No creo que fue roja. Cuando veo lo que pasó ayer con Messi, entonces, no estoy de acuerdo. Creo que con Messi no hubo ni VAR", dijo en rueda de prensa este miércoles, recordando una acción del argentino por detrás y con tacos sobre un jugador de Argelia, cuando se conoció la sanción a Themba como agresión.

Sudáfrica, que perdió el primer partido del Grupo A, sufrió dos expulsiones y la de Themba Zwane en el minuto 84, cuando había entrado a la hora de encuentro, llevó además una sanción de tres partidos que podría haber terminado con su Mundial.

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A sus 37 años, el jugador del Mamelodi Sundowns venía de rubricar una carrera de leyenda con su segunda Champions diez años después. "El jugador mexicano impide el paso a mi jugador, está sujetando a Themba y él pone el brazo por encima de su hombro para soltarse. No golpea. Roja por eso, y tres partidos de suspensión, creo que es muy, muy severo", dijo Broos sobre la acción.

"Y de nuevo, no quiero que Messi vea una tarjeta roja, ese jugador debe estar en el campo, lo vimos ayer el maravilloso jugador que es, pero cuál es la diferencia", terminó, reconociendo por otro lado que este jueves contra Chequia se juegan la vida y tendrán que demostrar que aprendieron de los errores del debut en el Azteca.

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